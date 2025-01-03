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Самые актуальные дизайны маникюра 2025 года

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр — важная деталь образа, которая позволяет выразить стиль и подчеркнуть индивидуальность. Каждый сезон появляются новые тренды, и 2025 год не стал исключением. В этом году мы видим возвращение классики, а также необычные и смелые решения для тех, кто не боится экспериментировать.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

Гармония цветов

Нюдовые оттенки остаются на пике популярности. От нежных пастельных тонов до более насыщенных бежевых и розовых, эти цвета идеально подходят для повседневного образа. Также в моде тёплые терракотовые и кирпичные оттенки, которые добавляют уюта и гармонии.

Геометрия и минимализм

Геометрические элементы — это всегда актуально. В этом сезоне популярны тонкие линии, квадраты и треугольники, которые могут быть выполнены как на одном, так и на нескольких пальцах. Минимализм также остается в тренде, с акцентом на чистоту форм и лаконичность дизайна.

Металлические акценты

Металлические элементы маникюра, такие как золотые или серебряные полоски, фольга и покрытия, создают яркий акцент на ногтях и подчеркивают стиль. Эти детали могут быть использованы как в качестве декоративного элемента, так и для создания уникальных образов с эффектом "современного искусства".

Неоновые акценты и креативные формы

Для более смелых — яркие неоновые цвета, которые идеально подходят для вечеринок и летнего сезона. Эксперименты с формой ногтей, такие как миндальная или острая, также становятся всё более популярными среди тех, кто хочет выделиться.

Модный маникюр в 2025 году предлагает разнообразие техник и оттенков. Как бы вы ни предпочитали оформлять свои ногти, всегда можно найти что-то, что будет отражать ваш стиль и настроение.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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