Эффект SPA дома: как худеть и ухаживать за телом в бане

Зима, мороз и теплая русская баня — лучший союзник не только для расслабления, но и для работы над своей фигурой. Знаете ли вы, что за пару походов в баню можно избавиться от 3-4 килограммов? Однако важно понимать: жир в бане не исчезнет, зато уйдет лишняя вода, токсичные вещества и отеки. Как сделать банный ритуал эффективным?
Не стоит приходить в баню с пустым желудком или переедать перед посещением. Легкий перекус за 1,5 часа до сеанса — идеальный вариант. Для подготовки организма сделайте несколько упражнений: приседания или растяжку
Не старайтесь оставаться в парной как можно дольше — это может навредить вашему организму. Оптимально делать 5-минутные подходы, чередуя их с 20–30-минутным отдыхом. Такой ритм обеспечивает глубокое очищение организма и предотвращает перегрев.
Первый заход должен быть расслабляющим: дайте телу привыкнуть к температуре. С последующих заходов начинайте легкое стегание веником. Попробуйте обертывания с медом, солью, квасом или эфирными маслами — эти средства ускорят потоотделение и выведение шлаков.
Перед третьим заходом выпейте стакан тёплого напитка — зелёного чая, воды с лимоном или клюквенного морса. Именно на этом этапе организм максимально разогревается, а кожа начинает интенсивно очищаться. Сухой пар ускоряет процесс избавления от лишней жидкости.
После парилки важно правильно завершить ритуал. Избегайте питья холодных напитков в течение 2–3 часов. Используйте скраб для тела, чтобы обновить кожу и усилить кровообращение. Но забудьте о ледяных обливаниях — они мгновенно закроют поры, снижая эффект от парения.
Баня может стать вашим верным помощником на пути к стройности. Главное — соблюдать меру и подходить к процедурам с умом. Регулярное посещение парной поможет не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя здоровее.
Ба́ня (из ст.-слав. баніа банѩ < вульг. лат. *bāneum < лат. balneum, balineum < др.-греч. βᾰλᾰνεῖον) — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).
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Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.