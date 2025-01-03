Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белоснежные скатерти обеспечены! Просто постирайте их с порошком от головной боли
Годовой объём поставок Tesla снизился
Ленивая пицца из лаваша — быстрый и вкусный завтрак или перекус с минимумом калорий
Как йога может улучшить здоровье и настроение женщины: 8 простых упражнений
Пересадка саженцев гвоздики: когда и как это сделать правильно?
Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год
Что вы не знали об орехах и сухофруктах: правильная подготовка перед употреблением
Идеальная почва для чеснока: как добиться максимального результата?
Как достичь максимальной урожайности свеклы в 2025 году

Как правильно выбрать сыворотку для лица в зависимости от потребностей кожи?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Сыворотки стали важной частью современного ухода за кожей благодаря своей высокой концентрации активных ингредиентов. Эти средства помогают решать множество проблем, от увлажнения до борьбы с признаками старения. Однако не все понимают, зачем их добавлять в уходовую рутину и как правильно выбрать продукт.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Роль сыворотки в уходе

Сыворотки отличаются от кремов своей легкой текстурой и высокой концентрацией активных веществ. Они могут проникать глубже в кожу, обеспечивая более быстрое и эффективное воздействие. В зависимости от состава, сыворотки помогают увлажнять, уменьшать морщины, осветлять кожу и восстанавливать её упругость.

Как выбрать подходящую сыворотку?

  1. Тип кожи. Для сухой кожи подходят сыворотки с увлажняющими компонентами, например, гиалуроновой кислотой, а для жирной — с салициловой кислотой или матирующими свойствами.
  2. Проблемы кожи. Если вас беспокоят пигментные пятна, выбирайте сыворотки с витамином C или ретинолом для улучшения тона кожи. Для борьбы с морщинами лучше использовать сыворотки с пептидами или коллагеном.
  3. Сезонность. В летний период отдайте предпочтение легким текстурам, а в холодное время года — более насыщенным сывороткам, которые помогут сохранить влагу.

Сыворотки — это универсальные и эффективные средства, которые могут существенно улучшить здоровье вашей кожи. Правильно подобранная сыворотка обеспечит необходимое питание и заботу, а регулярное её использование поможет добиться заметных результатов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Как похудеть на 15 кг без боли и слёз? Эта женщина изменила своё тело без изнурительных тренировок
Последние материалы
Пересадка саженцев гвоздики: когда и как это сделать правильно?
Павел Прилучный довёл сына Тимофея до слёз в Новый год
Что вы не знали об орехах и сухофруктах: правильная подготовка перед употреблением
Идеальная почва для чеснока: как добиться максимального результата?
Как достичь максимальной урожайности свеклы в 2025 году
Запад надеялся на крах рубля — реальность оказалась иной
Новый тест для ИИ показал, что он ещё не готов заменить врачей
Готовим куриный бульон после праздников: быстро и вкусно, то, что нужно для хорошего самочувствия
Вот что нужно сделать, если ваш ключ сломался в замке
Сырые устрицы стали причиной инфекции у туристки из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.