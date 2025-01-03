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Как быстро вернуть коже свежесть и сияние после праздничных дней?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

После насыщенных праздников, когда стресс, недосып и обильные застолья могут оставить след на коже, важно провести восстановление. Наш экспресс-уход поможет снять отёки, усталость и вернуть лицу сияние.

похмелье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
похмелье

1. Очищение и увлажнение

Первый шаг к восстановлению — глубокое очищение. Используйте мягкий очищающий гель или тоник, чтобы убрать остатки макияжа и загрязнения. После очищения наносите увлажняющий крем с лёгкой текстурой или сыворотку с гиалуроновой кислотой, чтобы восстановить баланс влаги в коже.

2. Лёд и холодные компрессы

Для борьбы с отёками и усталостью идеально подойдут холодные компрессы. Приложите к лицу холодный пакет со льдом на несколько минут, это улучшит кровообращение и избавит от припухлостей.

3. Маски для лица

Освежающие и успокаивающие маски — отличный способ вернуть коже свежий вид. Маска с огурцом или зелёным чаем снимет воспаления и усталость, а гиалуроновая маска поможет увлажнить и подтянуть кожу.

4. Массаж лица

Массаж поможет снять напряжение и улучшить циркуляцию крови. Лёгкими движениями помассируйте область лба, щёк и подбородка, чтобы стимулировать лимфодренаж и избавиться от отёков.

5. Правильное питание и режим

Не забывайте о питании. Увлажнение изнутри также важно: пейте больше воды и добавьте в рацион фрукты и овощи. Избегайте слишком солёных и жирных продуктов, чтобы не способствовать образованию новых отёков.

Правильный уход после праздников — ключ к здоровому и сияющему виду вашей кожи.

Уточнения

Пра́здник — отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое) значение и связанный с культурной или религиозной традицией.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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