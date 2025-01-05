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Ошибки в выборе жакета: от каких моделей пора отказаться

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Раньше жакеты были исключительно частью делового гардероба, но сегодня они стали незаменимыми для самых разных случаев: от прогулок до вечерних выходов. Жакет — это идеальный второй слой для создания стильных многослойных образов.

Девушка
Фото: freepik by bristekjegor
Девушка

В статье рассмотрим пять видов актуальных жакетов, из которых четыре стоит оставить в гардеробе, а пятый — лучше отправить в утиль.

Мужской стиль: строгость и женственность

Жакеты в мужском стиле остаются в топе коллекций модных брендов. Они имеют свободный крой, часто на 1-2 размера больше, чем нужно. Такой стиль создает эффект хрупкости и прекрасно сочетается с женственными вещами: платьями в бельевом стиле, летящими юбками или даже мини.

Оверсайз: расслабленность в моде

Оверсайз жакеты по-прежнему актуальны, несмотря на общий спад интереса к этому стилю. Они отлично подходят для неформальных образов, особенно если сочетать их с облегающим нижним слоем — кроп-топом, боди или простым лонгсливом. Важно выбирать однобортные модели: они выглядят гармоничнее.

Классика прямого кроя: элегантность без компромиссов

Классический жакет — это идеальный выбор для тех, кто ценит аккуратность и простоту. Он должен быть строго по размеру, с мягким прилеганием и удлиненным силуэтом. Такой жакет подойдет как для офиса, так и для повседневных образов.

Чего избегать в выборе жакетов

Некоторые модели давно утратили актуальность и могут испортить ваш образ:

  • Жакеты из мягкой ткани, не держащие форму.
  • Модели с дешевой фурнитурой или излишним декором.
  • Укороченные жакеты с узкими рукавами и принтами.
  • Некачественные швы, неаккуратные линии бортов и лацканов.
  • Жакеты, которые стягиваются на пуговицах или плохо сидят в плечах.

Вывод

Жакет — это не просто одежда, это инструмент для создания стильного образа. Подбирайте модели, которые подчеркивают ваши достоинства, и не бойтесь экспериментировать. С правильным жакетом ваш гардероб заиграет новыми красками.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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