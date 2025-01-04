Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными

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История моды — это хроника трендов, которая рассказывает, как изменялись вкусы, стили и эпохи за последние 100 лет. Что общего между шляпками 20-х и кроссовками 80-х? Какой вклад в стиль внесли хиппи, а что привнесли элегантные дамы послевоенного времени? Погружаемся в десятилетия модных революций и узнаём, откуда берутся современные тренды.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

20-е: гламур и эмансипация

Ревущие 20-е стали эпохой, когда женщины окончательно отказались от корсетов и кринолинов. На смену пришли платья из бархата и шёлка с низкой талией. Шляпки клош, жемчужные бусы и перчатки стали обязательной частью гардероба, а волосы всегда были аккуратно уложены.

30-е: гламур Голливуда

Великая депрессия не помешала моде стать более изысканной. Приталенные жакеты, длина миди и боб-каре символизировали стремление к завершённому и утончённому образу. Грета Гарбо ввела в моду мужской костюм, который стал символом женской независимости.

40-е: функциональность

Война диктовала свои правила. Женщины начали носить брюки, рубашки и ботинки. Джинсы из рабочей одежды превратились в массовый тренд. Минимализм и строгость стали основой.

50-е: возвращение женственности

Пышные юбки, узкая талия и яркие макияжи — вот что стало символом 50-х. Эстетика new look и расцвет пин-ап-культуры сделали женщин кокетливыми, яркими и элегантными.

60-е: мини и футуризм

Мини-юбки и платья-трапеции вызвали настоящую революцию. Кислотные цвета, лаковые аксессуары и ботфорты стали трендом. Энди Уорхол вдохновлял моду своим поп-артом, а модель Твигги стала лицом поколения.

70-е: свобода и хиппи

Клёш, натуральные ткани, минимальный макияж — всё это символизировало естественность. Хиппи сделали моду расслабленной, но выразительной.

80-е: максимализм

Объёмные начёсы, яркий макияж и гипертрофированные формы стали визитной карточкой. Спортивный стиль, рукава-буфф и леопардовый принт — мода 80-х была дерзкой и разнообразной.

90-е: минимализм

Заниженная талия, деним и естественность сменили кричащую моду 80-х. Это десятилетие задало тренд на натуральность, который живёт и сегодня.

2000-е: гламур и спорт-шик

Короткие топы, велюровые костюмы и низкая талия стали символами нулевых. Однако именно это десятилетие стало началом переосмысления моды XX века.

История моды XX века — это бесконечный источник вдохновения. Каждое десятилетие оставило свой отпечаток, и многие тренды прошлого продолжают жить в современной моде, переосмысленные и адаптированные к текущим реалиям.

Гламур 20-х, минимализм 90-х или дерзость 80-х — в каждом стиле есть что-то вечное и универсальное. Понимание модных эпох помогает не только выбрать актуальный образ, но и глубже понять, как мода отражает дух времени и отвечает на вызовы общества.



Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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