Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными

История моды — это хроника трендов, которая рассказывает, как изменялись вкусы, стили и эпохи за последние 100 лет. Что общего между шляпками 20-х и кроссовками 80-х? Какой вклад в стиль внесли хиппи, а что привнесли элегантные дамы послевоенного времени? Погружаемся в десятилетия модных революций и узнаём, откуда берутся современные тренды.
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды
20-е: гламур и эмансипация
Ревущие 20-е стали эпохой, когда женщины окончательно отказались от корсетов и кринолинов. На смену пришли платья из бархата и шёлка с низкой талией. Шляпки клош, жемчужные бусы и перчатки стали обязательной частью гардероба, а волосы всегда были аккуратно уложены.
30-е: гламур Голливуда
Великая депрессия не помешала моде стать более изысканной. Приталенные жакеты, длина миди и боб-каре символизировали стремление к завершённому и утончённому образу. Грета Гарбо ввела в моду мужской костюм, который стал символом женской независимости.
40-е: функциональность
Война диктовала свои правила. Женщины начали носить брюки, рубашки и ботинки. Джинсы из рабочей одежды превратились в массовый тренд. Минимализм и строгость стали основой.
50-е: возвращение женственности
Пышные юбки, узкая талия и яркие макияжи — вот что стало символом 50-х. Эстетика new look и расцвет пин-ап-культуры сделали женщин кокетливыми, яркими и элегантными.
60-е: мини и футуризм
Мини-юбки и платья-трапеции вызвали настоящую революцию. Кислотные цвета, лаковые аксессуары и ботфорты стали трендом. Энди Уорхол вдохновлял моду своим поп-артом, а модель Твигги стала лицом поколения.
70-е: свобода и хиппи
Клёш, натуральные ткани, минимальный макияж — всё это символизировало естественность. Хиппи сделали моду расслабленной, но выразительной.
80-е: максимализм
Объёмные начёсы, яркий макияж и гипертрофированные формы стали визитной карточкой. Спортивный стиль, рукава-буфф и леопардовый принт — мода 80-х была дерзкой и разнообразной.
90-е: минимализм
Заниженная талия, деним и естественность сменили кричащую моду 80-х. Это десятилетие задало тренд на натуральность, который живёт и сегодня.
2000-е: гламур и спорт-шик
Короткие топы, велюровые костюмы и низкая талия стали символами нулевых. Однако именно это десятилетие стало началом переосмысления моды XX века.
История моды XX века — это бесконечный источник вдохновения. Каждое десятилетие оставило свой отпечаток, и многие тренды прошлого продолжают жить в современной моде, переосмысленные и адаптированные к текущим реалиям.
Гламур 20-х, минимализм 90-х или дерзость 80-х — в каждом стиле есть что-то вечное и универсальное. Понимание модных эпох помогает не только выбрать актуальный образ, но и глубже понять, как мода отражает дух времени и отвечает на вызовы общества.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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