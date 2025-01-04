Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как зодиакальные созвездия связаны с вашей личностью
Секреты правильной настройки водительского кресла для комфортных поездок
Евросоюз может выдавать российский газ за поставки из США и Катара
Найден способ замедлить старение с помощью нового белка
Семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты
Прогулки с питомцем в -20°C: мифы и реальность
Открытки к Рождеству Христова 2025 года — новые и популярные картинки скачать бесплатно
Как избежать поломки дворников зимой: простые правила
Переход на краткосрочные контракты с СПГ разрушает стабильность в Европе

Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными

3:32
Моя семья » Красота и стиль

История моды — это хроника трендов, которая рассказывает, как изменялись вкусы, стили и эпохи за последние 100 лет. Что общего между шляпками 20-х и кроссовками 80-х? Какой вклад в стиль внесли хиппи, а что привнесли элегантные дамы послевоенного времени? Погружаемся в десятилетия модных революций и узнаём, откуда берутся современные тренды.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

20-е: гламур и эмансипация

  • Ревущие 20-е стали эпохой, когда женщины окончательно отказались от корсетов и кринолинов. На смену пришли платья из бархата и шёлка с низкой талией. Шляпки клош, жемчужные бусы и перчатки стали обязательной частью гардероба, а волосы всегда были аккуратно уложены.

30-е: гламур Голливуда

  • Великая депрессия не помешала моде стать более изысканной. Приталенные жакеты, длина миди и боб-каре символизировали стремление к завершённому и утончённому образу. Грета Гарбо ввела в моду мужской костюм, который стал символом женской независимости.

40-е: функциональность

  • Война диктовала свои правила. Женщины начали носить брюки, рубашки и ботинки. Джинсы из рабочей одежды превратились в массовый тренд. Минимализм и строгость стали основой.

50-е: возвращение женственности

  • Пышные юбки, узкая талия и яркие макияжи — вот что стало символом 50-х. Эстетика new look и расцвет пин-ап-культуры сделали женщин кокетливыми, яркими и элегантными.

60-е: мини и футуризм

  • Мини-юбки и платья-трапеции вызвали настоящую революцию. Кислотные цвета, лаковые аксессуары и ботфорты стали трендом. Энди Уорхол вдохновлял моду своим поп-артом, а модель Твигги стала лицом поколения.

70-е: свобода и хиппи

  • Клёш, натуральные ткани, минимальный макияж — всё это символизировало естественность. Хиппи сделали моду расслабленной, но выразительной.

80-е: максимализм

  • Объёмные начёсы, яркий макияж и гипертрофированные формы стали визитной карточкой. Спортивный стиль, рукава-буфф и леопардовый принт — мода 80-х была дерзкой и разнообразной.

90-е: минимализм

  • Заниженная талия, деним и естественность сменили кричащую моду 80-х. Это десятилетие задало тренд на натуральность, который живёт и сегодня.

2000-е: гламур и спорт-шик

  • Короткие топы, велюровые костюмы и низкая талия стали символами нулевых. Однако именно это десятилетие стало началом переосмысления моды XX века.

История моды XX века — это бесконечный источник вдохновения. Каждое десятилетие оставило свой отпечаток, и многие тренды прошлого продолжают жить в современной моде, переосмысленные и адаптированные к текущим реалиям.

Гламур 20-х, минимализм 90-х или дерзость 80-х — в каждом стиле есть что-то вечное и универсальное. Понимание модных эпох помогает не только выбрать актуальный образ, но и глубже понять, как мода отражает дух времени и отвечает на вызовы общества.
 

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Недвижимость
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Как избежать поломки дворников зимой: простые правила
Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными
Переход на краткосрочные контракты с СПГ разрушает стабильность в Европе
Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту
Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Микропластик в чае: кто рискует отравиться
Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.