Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попробуйте и вы! 55-летняя Дженнифер Энистон следит за своей фигурой в соответствии с правилом 80/20
Позор и коррупция — заявление главы U.S. Steel о решении Байдена блокировать сделку с японским концерном
Как получить компенсацию за задержку багажа: пошаговый гид
Размораживаем бачок омывателя: быстрые и безопасные методы
Чтобы получился рис рассыпчатым, его нужно готовить именно так
Не совершайте эти ошибки при выращивании микрозелени, иначе урожая не будет
Можно ли пить воду с накипью? Диетолог Соломатина объяснила, как на это реагируют почки и суставы
Эти популярные фитнес-тренды ненавидят все эксперты
Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами

Классика на все времена: элегантные сумки для зимы и весны 2024–2025

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Сумка — это не просто аксессуар, а важная деталь, способная подчеркнуть ваш стиль и сделать образ завершенным. В зимнем сезоне 2024-2025 дизайнеры предлагают свежие решения, которые помогут выделиться. Давайте разберем, какие сумки будут на пике моды этой зимой.

Сумка и ботинки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сумка и ботинки

Замшевые сумки: комфорт и универсальность

Замша остается фаворитом холодного сезона. Эти сумки отличаются мягкой текстурой и подходят к любым образам. В тренде темно-зеленые, синие, коричневые, а также яркие оттенки. Идеально смотрятся с пальто и классическими куртками.

Классика, которая всегда в моде

Классические сумки не сдают позиций. Прямоугольные или квадратные модели в черном, белом или коричневом цвете с лаконичным дизайном и стильными деталями, такими как пряжки и ремешки, помогут создать элегантные образы. Это беспроигрышный вариант для зимнего гардероба.

Сумки-тедди: уют и трендовость

Мягкие сумки, напоминающие плюшевые игрушки, добавляют образу тепла и оригинальности. Они отлично смотрятся с пальто или пуховиками. Для стильного эффекта выбирайте модели с минималистичным дизайном.

Яркие акценты: цветовые эксперименты

Зима не повод отказываться от красок! Яркие сумки с принтами, узорами и цветным декором становятся отличным дополнением к базовым образам. Попробуйте аксессуары в красных, розовых, жёлтых или зелёных тонах, чтобы выделиться на фоне зимнего однообразия.

Объёмные сумки: функциональность в тренде

Модели оверсайз продолжают завоевывать популярность. Эти вместительные аксессуары идеально подойдут для повседневной жизни. Носите их на плече, подбирая варианты в спокойных классических оттенках, чтобы гармонично сочетать с зимней одеждой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод
Недвижимость
Эксперты объяснили что делать с пластиковыми окнами, если они пропускают холод Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Скользкий как уж Токаев — не союзник России, но у Путина есть свой план Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Последние материалы
Эти популярные фитнес-тренды ненавидят все эксперты
Зимняя подготовка авто: что поможет справиться с морозами
Китайский динозавр ломает устоявшиеся теории о происхождении птиц
Изменение климата угрожает толсторогим баранам
Министр экономики и защиты климата ФРГ признал свои промахи
Носок на веник: простой и эффективный лайфхак из советских времён
10 вещей, которые нужно немедленно убрать из гардероба в 2025 году
Хотите идеальную корочку на картошке: вот секрет
Apple согласилась выплатить компенсацию по $20 десяткам миллионов пользователей
Подкормите этим морковь, и она будет хрустящей и сладкой, как мёд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.