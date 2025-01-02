Руки зимой: 5 причин их шелушения и как с этим бороться

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Зимой многие сталкиваются с шелушением кожи рук. Это не только неприятно, но и может вызывать болезненные ощущения. Почему же кожа так сильно реагирует на холодное время года и как с этим бороться?

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Причины шелушения кожи рук зимой

Низкая влажность воздуха

Зимой уровень влажности падает, как на улице, так и в помещениях из-за работы отопительных систем.

"Сухой воздух способствует потере влаги кожей, что и приводит к ее сухости и шелушению. Но если для лица мы тщательно подбираем зимнюю бьюти-рутину, то руки часто остаются без должного внимания", — отмечает дерматолог Ирина Куроедова.

Частое мытье рук

Зимой люди моют руки гораздо чаще, пытаясь избежать простуд и гриппа. Однако мыло и горячая вода удаляют защитный жировой слой, делая кожу уязвимой. Это приводит к обезвоживанию и шелушению.

Ветер и холод

Прямой контакт с холодным воздухом и ветром сужает кровеносные сосуды, уменьшая кровоток и поступление питательных веществ к поверхности кожи. Холод и ветер могут вызывать обветривание и повреждение кожи рук.

Недостаточный уход за кожей

Зимой кожа нуждается в интенсивном увлажнении и питании.

"Не стоит ждать появления экземы или других кожных реакций. Регулярный уход — залог здоровых и красивых рук", — подчеркивает специалист.

Использование агрессивных средств для ухода

Антибактериальные гели для рук, содержащие алкоголь, или жесткие моющие средства могут усугубить проблему. Эти компоненты раздражают кожу и вызывают дополнительное шелушение.

Как предотвратить шелушение кожи

Увлажнение: используйте кремы с интенсивным увлажняющим эффектом. Важно применять их регулярно, особенно после мытья рук.

Увлажнители воздуха: сухой воздух дома и на работе — еще одна причина пересыхания кожи. Увлажнители помогут создать комфортный микроклимат.

Смягчающие средства: обратите внимание на средства с маслами или глицерином. Они создадут на коже защитную пленку, предотвращая потерю влаги.

Постоянный уход: зимой руки нуждаются в дополнительной защите, так что не забывайте про перчатки на улице и кремы в помещении.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — «кожа» и λόγος — «учение») — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.



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