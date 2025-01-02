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Откроем секреты суперкомпонентов 2024 года: эктоин, галактомисис и глутатион

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Три удивительных компонента, которые стали настоящими звездами косметической индустрии в 2024 году: эктоин, галактомисис и глутатион. Эти активные вещества обещают революцию в уходе за кожей, и вот почему они заслужили ваше внимание.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

1. Эктоин — защитник вашей кожи

Эктоин — это аминокислота, которая выделяется бактериями Halomonas Elongata. Это вещество служит оболочкой для клеток, защищая их от экстремальных условий, таких как соляные озера или пустыни. Применяемый в косметике, эктоин действует как мощный защитник кожи от внешних стрессов: от агрессивной окружающей среды, потери влаги и фотостарения. Этот компонент не только укрепляет барьер кожи, но и успокаивает, снимает покраснение, а также помогает в борьбе с атопическим дерматитом, уменьшая зуд и шелушение. Важный бонус — эктоин совместим с другими активами, такими как глицерин, гиалуроновая кислота и ретиноиды, усиливая их действие.

2. Галактомисис — азиатское чудо для кожи

Галактомисис, продукт ферментации дрожжевых грибков, стал сенсацией в 2024 году. Этот ингредиент, который до недавнего времени использовали в пивоварении и виноделии, заметно улучшает состояние кожи, восстанавливая её барьерные функции и работая как натуральный антиоксидант. Галактомисис помогает бороться с морщинами и пигментными пятнами, успокаивает воспаления и нормализует выработку себума. Его можно использовать даже на чувствительной коже, и он подходит всем типам кожи, в том числе для проблемной.

3. Глутатион — антивозрастной антиоксидант

Глутатион, мощный антиоксидант, синтезируемый в нашем организме, начинает завоёвывать популярность в бьюти-индустрии. Он помогает бороться с вредными свободными радикалами и замедляет процессы старения. Глутатион осветляет пигментные пятна, регулирует синтез меланина, а также защищает белки, которые отвечают за молодость кожи. Это вещество активно используется для борьбы с признаками старения, восстанавливая упругость и эластичность кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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