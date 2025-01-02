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5 процедур на новогодние каникулы, которые сделают вас обновленной

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы подарить себе заботу и внимание. Ведь все мы мечтаем встретить новый год обновленными, полными энергии и красоты. Косметолог с 22-летним стажем Ирина Головина делится с нами пятью процедурами, которые помогут вам выглядеть и чувствовать себя на высоте.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

1. Детокс-программа в спа

Начните свой отдых с полного очищения тела. Спа-процедуры — это не только приятно, но и полезно. Целый день, посвященный гидротерапии, прессотерапии и ароматерапевтическому массажу, избавит вас от токсинов и улучшит циркуляцию крови. Этот комплекс процедур поможет вам подготовиться к новому году и почувствовать себя обновленной.

2. Антицеллюлитная программа

Зима — лучший момент для борьбы с целлюлитом. Мы часто меньше двигаемся и балуем себя праздничными угощениями. В это время можно выбрать антицеллюлитную программу, включающую лимфодренажный массаж, обертывания и использование специальной косметики. Это поможет улучшить состояние кожи, сделать её упругой и гладкой, а результат будет заметен уже через несколько сеансов.

3. Микроблейдинг бровей

Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность и придать выразительности лицу, сделайте микроблейдинг бровей. Это техника, при которой с помощью микролезвий вводятся пигменты, имитируя волоски, что создаёт эффект густых и аккуратно оформленных бровей. Зимой, когда солнце не так активно, пигмент "выгорает" гораздо медленнее, а значит, брови заживут быстрее.

4. Мини-отпуск с йогой и медитацией

Ищете способ полностью расслабиться и восстановить силы? Тогда мини-отпуск с йогой и медитацией — то, что вам нужно. Это не только расслабление, но и возможность улучшить гибкость и силу тела. Такие короткие каникулы помогут снять стресс и дать вам заряд положительных эмоций, а множество бьюти- и йога-центров предложат вам готовые пакеты для таких выходных.

5. Пилинг для обновления кожи

Зима — прекрасное время для химического пилинга, поскольку мы меньше времени проводим на солнце и, соответственно, меньше подвергаемся ультрафиолетовому излучению. Пилинг поможет удалить омертвевшие клетки кожи, выровнять её текстуру и улучшить общий вид. Вы заметите, как ваше лицо станет свежее и более ярким.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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