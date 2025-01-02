Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы, которые не перестают удивлять: 5 лучших сортов роз
Инструкция для туристов: как минимизировать ущерб от кражи
Серые стены и белые двери: какие цвета в отделке квартир выбирали россияне в 2024 году
Никогда не угадаете, какое упражнение для ног самое эффективное
Цены на сигареты в России выросли
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов
Эти продукты раскроют весь вкус помидоров: проверенные сочетания
Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации

Секреты восстановления кожи после активных тренировок

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Интенсивные тренировки приносят пользу телу, но кожа после них может стать уязвимой из-за пота, загрязнений и потери влаги. Чтобы сохранить её здоровье и красоту, важно соблюдать несколько простых правил ухода. Рассмотрим, как восстановить и увлажнить кожу после физических нагрузок.

Танец
Фото: commons.wikimedia.org by Dancermorgan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Танец

Очищение — первый шаг к восстановлению

После тренировки кожа нуждается в тщательном очищении. Пот и загрязнения могут закупоривать поры, что приводит к воспалениям. Используйте мягкий очищающий гель или пенку, подходящую вашему типу кожи. Особое внимание уделите области вокруг лица, шеи и спины, где чаще всего появляются высыпания.

Тонизирование для свежести

После очищения используйте тоник без спирта, чтобы восстановить pH-баланс кожи и сузить поры. Тоники с экстрактами алоэ или зелёного чая помогут успокоить раздражённую кожу и придать ей свежесть.

Увлажнение для восстановления баланса

Во время тренировок кожа теряет влагу, поэтому важно использовать лёгкий увлажняющий крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой. Если кожа склонна к сухости, выбирайте более насыщенные текстуры, а для жирной кожи подойдут матирующие кремы.

Дополнительный уход

Раз в неделю используйте увлажняющую маску, чтобы глубоко напитать кожу. Также подойдут тканевые маски с эффектом охлаждения для снятия усталости.

Уход за кожей после тренировок не менее важен, чем сама физическая активность. Соблюдая простые правила очищения, увлажнения и восстановления, вы сможете сохранить кожу здоровой и сияющей.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Недвижимость
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители Аудио 
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Шоу-бизнес
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год Аудио 
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Шоу-бизнес
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Последние материалы
Океанская губка, живущая 11 000 лет, раскрывает секреты климата
Горячая еда: почему она опасна для вашего холодильника и продуктов
Эти продукты раскроют весь вкус помидоров: проверенные сочетания
Что сделать с остатками оливье: два рецепта для вкусной утилизации
Сколько раз водителя могут заставить продувать алкотестер, чтобы отобрать права
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Как сделать систему полива идеальной? Не совершайте этих ошибок
Ухаживаем за денежным деревом правильно: секреты цветения
Где в Италии белый песок встречается с голубыми водами
Умственные способности насекомых, которые вас поразят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.