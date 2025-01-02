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Как сочетать стиль и удобство в своём гардеробе?

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Каждый из нас хочет выглядеть стильно, не жертвуя комфортом. В повседневной жизни важно подобрать гардероб, который будет одновременно удобным и актуальным. Сегодня мы расскажем, как создать универсальные образы, подходящие для любых ситуаций.

Стиль девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Стиль девушки

Основы удобного гардероба

Ключ к комфортному стилю — базовые вещи высокого качества. Джинсы прямого кроя, классические футболки из натуральных тканей и удобные кроссовки станут идеальной основой для вашего повседневного лука. Такие вещи легко комбинируются друг с другом, позволяя создавать новые образы.

Добавьте акценты

Чтобы образ не выглядел скучно, используйте аксессуары. Объёмная сумка, стильные часы или шейный платок добавят изюминку и завершат ваш лук. Не бойтесь экспериментировать с цветами, но соблюдайте баланс между яркими и нейтральными оттенками.

Многослойность для удобства и стиля

Многослойность не только добавляет образу глубину, но и делает его более функциональным. Наденьте футболку с рубашкой, а сверху добавьте лёгкий кардиган или джинсовую куртку. Этот приём особенно актуален в межсезонье, когда погода может быть непредсказуемой.

Удобная обувь — залог успеха

Выбирайте обувь, которая подходит для длительных прогулок. Кроссовки, лоферы или ботильоны на низком каблуке не только удобны, но и остаются в тренде.

Создание стильного и комфортного образа — это сочетание базовых вещей, аксессуаров и многослойности. Экспериментируйте, чтобы найти свой уникальный стиль и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Уточнения

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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