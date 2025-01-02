Важность SPF в уходе за кожей и как выбрать лучшее средство

Уход за кожей невозможен без защиты от солнца. Даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи проникают через облака, повреждая клетки эпидермиса и ускоряя процессы старения. Использование SPF-продуктов помогает предотвратить преждевременные морщины, пигментацию и серьёзные заболевания, такие как меланома.
Солнце излучает два типа вредных лучей: UVA и UVB. UVA проникают глубоко в кожу, вызывая морщины, а UVB приводят к ожогам и повреждениям верхнего слоя. Защита от них возможна только при использовании солнцезащитных средств.
SPF помогает блокировать эти лучи, предотвращая разрушение коллагена и сохраняет кожу упругой. Важно помнить, что ультрафиолет активен круглый год, поэтому защита нужна не только летом.
Наносите SPF за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2 часа. Используйте его как завершающий этап утреннего ухода за кожей.
Защита от солнца — это инвестиция в здоровье и красоту вашей кожи. Выбирайте качественные продукты и наслаждайтесь свежим и молодым видом.
Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
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