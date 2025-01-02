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Важность SPF в уходе за кожей и как выбрать лучшее средство

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей невозможен без защиты от солнца. Даже в пасмурные дни ультрафиолетовые лучи проникают через облака, повреждая клетки эпидермиса и ускоряя процессы старения. Использование SPF-продуктов помогает предотвратить преждевременные морщины, пигментацию и серьёзные заболевания, такие как меланома.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Зачем нужен SPF каждый день?

Солнце излучает два типа вредных лучей: UVA и UVB. UVA проникают глубоко в кожу, вызывая морщины, а UVB приводят к ожогам и повреждениям верхнего слоя. Защита от них возможна только при использовании солнцезащитных средств.
SPF помогает блокировать эти лучи, предотвращая разрушение коллагена и сохраняет кожу упругой. Важно помнить, что ультрафиолет активен круглый год, поэтому защита нужна не только летом.

Как выбрать лучший SPF для себя?

  1. Учитывайте тип кожи. Для жирной подойдут лёгкие гелевые текстуры, для сухой — увлажняющие кремы.
  2. Обратите внимание на уровень SPF. В городе достаточно SPF 30, а на пляже предпочтителен SPF 50.
  3. Выбирайте защиту широкого спектра. Средства, защищающие от UVA и UVB, дают максимальный эффект.
  4. Ищите водостойкие варианты. Это особенно важно для активного отдыха.

Регулярность — залог успеха

Наносите SPF за 15–20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые 2 часа. Используйте его как завершающий этап утреннего ухода за кожей.

Защита от солнца — это инвестиция в здоровье и красоту вашей кожи. Выбирайте качественные продукты и наслаждайтесь свежим и молодым видом.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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