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Как сохранить кожу увлажнённой в зимний сезон?

1:36
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Зимой кожа сталкивается с множеством факторов, которые могут повлиять на её здоровье и внешний вид. Холодный воздух, низкая влажность и отопление в помещениях — все это способствует обезвоживанию. Чтобы поддерживать кожу увлажнённой и здоровой в зимний период, важно выбрать правильные средства и соблюдать несколько простых правил.

Новый год
Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новый год

Как выбрать увлажняющие средства для зимы?

Для зимнего ухода за кожей выбирайте кремы с более плотной текстурой. Лучше всего подойдут средства, содержащие масла, такие как оливковое, кокосовое или ши, а также увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота. Эти ингредиенты помогут создать защитную пленку, которая предотвратит потерю влаги и защитит кожу от внешних факторов.

Не забывайте о ночном уходе

Зимой важно уделять особое внимание ночному увлажнению. Используйте ночные маски или кремы с интенсивным увлажнением, которые будут работать, пока вы спите. Такие средства помогут восстановить водный баланс кожи и придадут ей свежесть утром.

Дополнительные советы по уходу за кожей зимой

  • Регулярно пейте воду, чтобы увлажнять кожу изнутри.
  • Используйте увлажнители воздуха в помещении.
  • Обратите внимание на солнцезащитные средства с увлажняющим эффектом для защиты от ультрафиолетовых лучей.

С соблюдением этих рекомендаций ваша кожа будет готова встретить зиму с комфортом и без проблем.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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