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Советы по выбору шапки и шарфа для гармоничного зимнего образа

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только холод, но и возможность проявить стиль в одежде. Подбор шарфа и шапки играет ключевую роль в создании гармоничного образа, ведь правильный аксессуар может не только согреть, но и подчеркнуть достоинства вашего лица и стиля. Разберемся, как выбрать идеальные шапку и шарф для различных типов лица и образов.

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Шапка для каждого типа лица

При выборе шапки важно учитывать форму вашего лица. Для овального лица подходят практически все модели, от беретов до объёмных шапок. Круглые лица лучше подчеркиваются шапками с объёмом на макушке или модели с ушками, которые визуально вытянут лицо. Для квадратного лица стоит выбрать более мягкие, округлые формы, избегая жестких линий. Треугольное лицо хорошо дополнит шапка с объёмом на лбу, например, модель с широким отворотом.

Как выбрать шарф под стиль одежды?

Шарф должен не только согревать, но и завершать ваш образ. Для классического стиля подойдут лаконичные модели из шерсти, кашемира или хлопка, которые можно носить в несколько слоев. Если ваш стиль более спортивный, выбирайте объемные и длинные шарфы, которые можно завернуть несколько раз. Для более креативных и молодежных образов подойдут яркие и необычные варианты с принтами и текстурами.

Подбирая шапку и шарф, всегда ориентируйтесь на форму лица и свой стиль. Эти аксессуары могут стать не только защитой от холода, но и ярким акцентом в вашем зимнем гардеробе.

Уточнения

Ша́пка — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей.

Шарф — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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