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Самые стильные стрижки и укладки 2025 года

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Каждый новый год приносит свежие идеи и тенденции в мире моды, и 2025 год не станет исключением. В этом сезоне акцент сделан на текстурированные, естественные причёски и смелые эксперименты с длиной и формой волос. Если вы хотите быть в тренде, но не знаете, какие укладки и стрижки выбрать, этот обзор поможет вам найти идеальный образ.

Волосы
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волосы

1. Боб и каре с текстурой

Одна из главных тенденций 2025 года — это стильные текстурированные бобы и каре. Эти укладки выглядят стильно и придают волосам объём, не требуя много усилий для укладки. Подходит для любой длины волос и идеально сочетается с чёлкой, создавая модный и динамичный образ.

2. Объёмные локоны

Локоны всегда остаются в тренде, но в 2025 году акцент сделан на естественность и объем. Разделите волосы на несколько секций, чтобы создать мягкие волны, которые подойдут для вечерних мероприятий или повседневных прогулок. Важно помнить, что легкость и воздушность — это ключ к идеальному образу.

3. Ассиметричные стрижки

Для тех, кто хочет попробовать что-то смелое, ассиметричные стрижки с длинными и короткими участками будут на пике популярности. Эти прически создают интересный, креативный образ, который можно адаптировать под любой тип волос.

4. Высокие хвосты и пучки

Если вы предпочитаете собирать волосы, в 2025 году стильные высокие хвосты и пучки вернутся в моду. Они не только практичны, но и могут быть украшены различными аксессуарами, такими как банты или ободки.

Тренды 2025 года предлагают разнообразие стрижек и укладок для всех типов волос и предпочтений. Не бойтесь экспериментировать, и выбирайте тот стиль, который подчеркивает вашу индивидуальность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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