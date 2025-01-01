Ужас или просто миф: гель-лак и его влияние на беременность

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины во время беременности решают отказаться от гель-лака, опасаясь его возможного вреда для здоровья. Однако существует немало недоразумений относительно этого вопроса. На самом деле, использование гель-лака не всегда представляет собой угрозу для будущей мамы, если соблюдать несколько простых правил.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лампа для маникюра

Почему многие отказываются от гель-лака

Основной причиной отказа от гель-лака среди беременных женщин является боязнь его негативного влияния на развитие ребенка. Так как сам гель-лак состоит из химических компонентов, многие предполагают, что они могут проникать через кожу и попасть в организм. Но является ли это реальной угрозой?

Что важно знать о гель-лаке

На самом деле, все дело в качестве материала. В последние годы на рынок вышло много несертифицированных и низкокачественных гель-лаков, что увеличило риски аллергических реакций. Однако если использовать качественные продукты от проверенных брендов, угрозы для здоровья, как правило, нет.

Юлия Клементьева, инструктор по маникюру, уверена, что с правильным подходом гель-лак можно безопасно использовать и во время беременности. По ее словам, важно выбирать продукцию с минимальным содержанием химических веществ и следить за состоянием кожи.

Как обезопасить себя при использовании гель-лака

Выбирайте качественные материалы. Убедитесь, что гель-лак сертифицирован, а мастер использует продукцию, прошедшую проверку.

Обращайте внимание на состав. Чем меньше в составе химии, тем безопаснее для вашего организма.

Следите за аллергическими реакциями. Если после нанесения покрытия появились покраснения или раздражения, лучше отказаться от процедуры.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.