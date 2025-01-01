7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению

Каждый день мы сталкиваемся с десятками решений по уходу за кожей, и, кажется, что все они важны. Однако есть несколько принципов, которые могут не только улучшить состояние кожи, но и избежать ошибок, часто приводящих к ухудшению внешнего вида.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

1. Не перегружайте кожу средствами

Модные многоступенчатые системы ухода часто перегружают кожу. Избыточное количество продуктов или частые пилинги могут повредить верхний слой эпидермиса. Лучше не переусердствовать с очищением и отшелушиванием — кожа должна отдыхать.

2. Уход после макияжа: обязательный шаг

Одним из главных правил ухода является обязательное смывание косметики вечером, даже если вы не использовали декоративные средства. Не забывайте умываться перед сном, чтобы дать коже возможность восстановиться.

3. Используйте SPF круглый год

Средства с SPF-защитой — важный элемент ухода за кожей, который необходим даже зимой. Обратите внимание, что сегодня много продуктов (и декоративной косметики) уже содержат SPF, так что вам не нужно покупать отдельный крем. Главное — это делать это ежедневно.

4. Забота о питании

Переизбыток сахара, экстремальные диеты или отказ от нужных продуктов — все это плохо сказывается на состоянии кожи. Особенно важно следить за питанием после 30 лет. Резкие изменения в фигуре (например, потеря жировой прослойки) могут сделать лицо более усталым, что влияет на общий вид.

5. Вредные привычки — путь к быстрому старению

Алкоголь и курение — два главных врага красивой кожи. Алкоголь вызывает отеки, ухудшает кровообращение, а также лишает кожу витаминов. Никотин замедляет приток крови к клеткам, что нарушает питание кожи. Эти факторы приводят к преждевременному появлению морщин и сухости.

6. Спорт и осанка

Не нужно записываться на дорогие процедуры, если можно улучшить состояние кожи с помощью зарядки. Простые упражнения для улучшения осанки и укрепления шеи могут творить чудеса. Это влияет на овал лица, помогает уменьшить второй подбородок и подтянуть кожу.

7. Не трогайте воспаления на лице

Если на коже появляются воспаления, не стоит их трогать. А вот заклеить воспаленную область специальным пластырем с питательными веществами будет хорошей идеей. Так воспаление быстрее заживает и не оставляет следов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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