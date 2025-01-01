Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты раннего урожая: 5 сортов перца, которые стоит попробовать
Ваша любовь к сладкому — это работа генов
Секрет долговечности постельного белья: выбираем и ухаживаем правильно
Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут
Газ в центре галактик: новое открытие меняет представление о черных дырах
NIS под прицелом США — Сербия готовится к переговорам
Развить мышцы и поумнеть одновременно: этот вид спорта вам поможет
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Как защитить волосы от мороза: секреты увлажнения и питания

7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению

Моя семья » Красота и стиль

Каждый день мы сталкиваемся с десятками решений по уходу за кожей, и, кажется, что все они важны. Однако есть несколько принципов, которые могут не только улучшить состояние кожи, но и избежать ошибок, часто приводящих к ухудшению внешнего вида.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

1. Не перегружайте кожу средствами

Модные многоступенчатые системы ухода часто перегружают кожу. Избыточное количество продуктов или частые пилинги могут повредить верхний слой эпидермиса. Лучше не переусердствовать с очищением и отшелушиванием — кожа должна отдыхать.

2. Уход после макияжа: обязательный шаг

Одним из главных правил ухода является обязательное смывание косметики вечером, даже если вы не использовали декоративные средства. Не забывайте умываться перед сном, чтобы дать коже возможность восстановиться.

3. Используйте SPF круглый год

Средства с SPF-защитой — важный элемент ухода за кожей, который необходим даже зимой. Обратите внимание, что сегодня много продуктов (и декоративной косметики) уже содержат SPF, так что вам не нужно покупать отдельный крем. Главное — это делать это ежедневно.

4. Забота о питании

Переизбыток сахара, экстремальные диеты или отказ от нужных продуктов — все это плохо сказывается на состоянии кожи. Особенно важно следить за питанием после 30 лет. Резкие изменения в фигуре (например, потеря жировой прослойки) могут сделать лицо более усталым, что влияет на общий вид.

5. Вредные привычки — путь к быстрому старению

Алкоголь и курение — два главных врага красивой кожи. Алкоголь вызывает отеки, ухудшает кровообращение, а также лишает кожу витаминов. Никотин замедляет приток крови к клеткам, что нарушает питание кожи. Эти факторы приводят к преждевременному появлению морщин и сухости.

6. Спорт и осанка

Не нужно записываться на дорогие процедуры, если можно улучшить состояние кожи с помощью зарядки. Простые упражнения для улучшения осанки и укрепления шеи могут творить чудеса. Это влияет на овал лица, помогает уменьшить второй подбородок и подтянуть кожу.

7. Не трогайте воспаления на лице

Если на коже появляются воспаления, не стоит их трогать. А вот заклеить воспаленную область специальным пластырем с питательными веществами будет хорошей идеей. Так воспаление быстрее заживает и не оставляет следов.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Авто
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году Аудио 
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Последние материалы
7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению
Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут
Газ в центре галактик: новое открытие меняет представление о черных дырах
NIS под прицелом США — Сербия готовится к переговорам
Развить мышцы и поумнеть одновременно: этот вид спорта вам поможет
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Как защитить волосы от мороза: секреты увлажнения и питания
Как приготовить идеальный суп харчо: рецепт с томатной пастой
Тест старика: насколько здоровы ваши ноги и мышцы корпуса
Беспилотные автобусы и такси в Пекине — новые правила вступят в силу с 1 апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.