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Убираем целлюлит и повышаем тонус: средства, которые работают

3:04
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Красота фигуры — это не только результат здорового питания и активного образа жизни. Важную роль в коррекции тела играют и внешние процедуры. Одной из самых популярных и эффективных является антицеллюлитный массаж. Но для того, чтобы результат был заметен, важно правильно выбрать средства и соблюдать несколько простых правил.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Правила эффективного массажа

Перед тем как приступить к процедуре, важно подготовить кожу. Для этого подойдет пилинг или скраб, которые разогреют и очистят эпидермис. Масажные движения должны строго следовать по массажным линиям, чтобы не нарушить крово- и лимфоток. Использование качественных средств с активными компонентами улучшит скольжение и усилит эффект от массажа.

Классификация средств для коррекции фигуры

Все косметические средства, направленные на улучшение формы тела, делятся на четыре группы:

  • Разогревающие средства — самые эффективные, но их не рекомендуется использовать при варикозе.
  • Охлаждающие продукты — подходят для кожи с сосудистыми "звездочками", улучшая тонус и уменьшая видимость сосудистых сеточек.
  • Массажные средства — обеспечивают дренажный эффект, воздействуют на глубинные слои кожи, но для видимого результата необходим курс массажа.
  • Средства для обертывания — идеальны для тех, кто не хочет тратить много времени, но при этом хочет уменьшить объемы. Они увлажняют кожу и корректируют фигуру.

Важные ингредиенты для эффективности

Для достижения максимального результата важно знать, какие компоненты содержатся в средствах для антицеллюлитного массажа. Вот что стоит искать в составе:

  • Кофеин и его производные активируют циркуляцию крови, улучшая обмен веществ.
  • L-карнитин способствует глубокому проникновению активных веществ и расщеплению жиров.
  • Никотиновая кислота и красный перец разогревают кожу и способствуют улучшению кровотока.
  • Ментол стимулирует сосуды и помогает улучшить тонус кожи.
  • Водоросли — отличное средство для выведения токсинов и увлажнения.
  • Гуарана улучшает обмен веществ и способствует похудению.
  • Кремний и конский каштан поддерживают упругость кожи и улучшает её тонус.

Как выбрать средство для массажа

Выбор средств для антицеллюлитного массажа зависит от состояния вашей кожи и ваших целей. Если вам нужно усилить кровообращение и ускорить расщепление жиров, выбирайте продукты с кофеином, перцем или никотиновой кислотой. Для кожи с расширенными капиллярами подойдут охлаждающие средства с ментоловыми добавками. Обертывания будут удобны для тех, кто хочет быстро увлажнить и уменьшить объемы без лишнего напряжения.

Правильное сочетание этих продуктов с антицеллюлитным массажем — залог красивой и подтянутой фигуры.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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