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Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и здоровые ножки — не просто эстетика, а залог общего благополучия. Мозоли, трещины и натоптыши — частые спутники девушек, особенно в летний сезон, но они вполне поддаются коррекции при правильном уходе. Педикюрные средства можно разделить на несколько типов, каждый из которых решает свою задачу.

Пятки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Пятки

Разнообразие средств для ухода за стопами

1. Кератолические средства

Если ваша задача — смягчить грубую кожу и избавиться от натоптышей, вам подойдут кератолики. Это идеальное средство для работы с ороговевшими участками кожи, которые трудно поддаются воздействию обычных кремов. Такие средства часто выпускаются в виде гелей или пенок. В их составе — кислоты, мочевина или щелочь, которые помогают быстро размягчить кожу. После нанесения достаточно подождать некоторое время, а затем легко удалить излишки грубой кожи вручную.

2. Очищающие средства

Для улучшения кровообращения и удаления ороговевших клеток кожи на стопах идеально подходят пилинги, скрабы и скатки. Эти средства могут работать как самостоятельно, так и в комбинации с другими средствами. Они активируют процесс обновления кожи, придавая стопам свежий и ухоженный вид.

3. Кремы для увлажнения и тонизирования

Кремы и лосьоны после проведения процедуры ухода — это то, что поможет увлажнить и освежить кожу ног. Они идеально расслабляют после долгого дня и восстанавливают водный баланс в коже.

Дополнительные помощники для гладких пяток

Не забывайте о пемзе и электрической пилке. Оба инструмента эффективны для удаления грубой кожи, но работают по-разному. Пемза — механическое средство, которое эффективно скрабирует кожу. Электрическая пилка использует вибрацию для более легкого и комфортного удаления ороговевших участков.

Маски-носочки и ванночки для расслабления

Особое внимание заслуживают маски-носочки. Они очищают, смягчают и увлажняют кожу, но при этом не требуют никаких усилий с вашей стороны. Просто надеваете носочки и отдыхаете. Ванночки для ног — это своего рода спа-процедура, которая помогает не только расслабиться после долгого дня, но и значительно улучшить состояние кожи стоп.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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