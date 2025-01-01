Проблемы с кожей? Узнайте, что скрывается за воспалениями на лице

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Воспаления на коже — это частая проблема, с которой сталкиваются люди всех возрастов, начиная с подросткового периода. Прыщи и другие воспаления могут появляться по множеству причин, и зачастую их можно не только принять, но и успешно лечить, если знать, что именно их вызывает.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка за рулём

Основные причины воспалений:

Внутренние обменные процессы

Изменения внутри организма — один из главных факторов, способствующих воспалениям. Это может быть связано с:

Гормональными перестройками (например, в переходном возрасте или при изменениях в цикле); Аллергическими реакциями; Неправильным питанием или резкими изменениями в рационе; Изменениями в физической активности (например, переход к интенсивным тренировкам или наоборот, их отсутствие).

Грибковые инфекции

Некоторые виды воспалений могут быть вызваны грибковыми инфекциями, которые развиваются после приема определенных медикаментов. В этом случае консультация с врачом обязательна. Физическое воздействие на кожу Внешние факторы также могут быть причиной воспалений:

Микроповреждения. Это не всегда открытые раны, но и микротравмы, например, от солнечных лучей, ветра или механического воздействия пилингов.

Занесение бактерий через руки. Многие не задумываются о том, что их руки могут переносить грязь и инфекции, особенно если часто трогать лицо.

Неправильный подбор косметики

Один из самых распространенных факторов, вызывающих воспаления, — это косметика, которая не соответствует типу кожи или используется неправильно:

Неподходящие средства, не отвечающие потребностям кожи;

Отсутствие системного ухода и пренебрежение базовыми процедурами, например, умыванием перед сном;

Использование косметики с агрессивными компонентами, которые нарушают защитные функции кожи.

Как избежать воспалений

Для начала нужно правильно подобрать уходовые средства в зависимости от типа кожи. Важно не пренебрегать базовыми процедурами — очищением и увлажнением. Кроме того, стоит следить за изменениями в организме и проконсультироваться с врачом при подозрении на инфекцию или гормональные сбои.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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