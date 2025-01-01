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Проблемы с кожей? Узнайте, что скрывается за воспалениями на лице

2:19
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Воспаления на коже — это частая проблема, с которой сталкиваются люди всех возрастов, начиная с подросткового периода. Прыщи и другие воспаления могут появляться по множеству причин, и зачастую их можно не только принять, но и успешно лечить, если знать, что именно их вызывает.

Девушка за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка за рулём

Основные причины воспалений:

  • Внутренние обменные процессы

Изменения внутри организма — один из главных факторов, способствующих воспалениям. Это может быть связано с:

  1. Гормональными перестройками (например, в переходном возрасте или при изменениях в цикле);
  2. Аллергическими реакциями;
  3. Неправильным питанием или резкими изменениями в рационе;
  4. Изменениями в физической активности (например, переход к интенсивным тренировкам или наоборот, их отсутствие).
  • Грибковые инфекции
  1. Некоторые виды воспалений могут быть вызваны грибковыми инфекциями, которые развиваются после приема определенных медикаментов. В этом случае консультация с врачом обязательна.
  2. Физическое воздействие на кожу
  3. Внешние факторы также могут быть причиной воспалений:
  • Микроповреждения. Это не всегда открытые раны, но и микротравмы, например, от солнечных лучей, ветра или механического воздействия пилингов.

Занесение бактерий через руки. Многие не задумываются о том, что их руки могут переносить грязь и инфекции, особенно если часто трогать лицо.

  • Неправильный подбор косметики

Один из самых распространенных факторов, вызывающих воспаления, — это косметика, которая не соответствует типу кожи или используется неправильно:

  • Неподходящие средства, не отвечающие потребностям кожи;
  • Отсутствие системного ухода и пренебрежение базовыми процедурами, например, умыванием перед сном;
  • Использование косметики с агрессивными компонентами, которые нарушают защитные функции кожи.

Как избежать воспалений

Для начала нужно правильно подобрать уходовые средства в зависимости от типа кожи. Важно не пренебрегать базовыми процедурами — очищением и увлажнением. Кроме того, стоит следить за изменениями в организме и проконсультироваться с врачом при подозрении на инфекцию или гормональные сбои.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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