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Гематомы, отеки и миграция филлера: как избежать неприятных последствий

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Контурная пластика губ — одна из самых популярных процедур, известная своей быстротой и выраженным результатом. Когда ее выполняет опытный специалист, результат может значительно улучшить внешний вид, не изменяя кардинально черты лица. Однако, как и любое вмешательство, она может привести к определенным последствиям. Рассмотрим, что чаще всего может произойти и как минимизировать риски.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Отек и синяки

Наиболее частые последствия контурной пластики губ — это отеки и синяки. Отек появляется из-за особенностей кровообращения и лимфооттока, а также травматичности процедуры. Обычно отек проходит самостоятельно, но для комфорта пациента врач может назначить специальные средства. В редких случаях может потребоваться физиотерапевтическое вмешательство.

Синяки (гематомы) почти неизбежны при использовании иглы, так как губы имеют очень хорошее кровоснабжение. Чтобы минимизировать эти риски, специалисты часто используют канюлю — тупоконечную иглу, которая реже повреждает сосуды.

Несимметричность и миграция филлера

Еще одной проблемой может стать несимметричность губ. Это может произойти из-за ошибок в оценке анатомических особенностей, неправильной методики инъекций или выбора неподобающего препарата. В таких случаях может возникнуть миграция филлера — препарат смещается за пределы красной каймы губ, что приводит к некрасивым эффектам, таким как "утиные губы" или "гиалуроновые усы". В некоторых случаях филлер может образовать кисты, что изменяет чувствительность губ.

Фиброз и герпетическая инфекция

После использования негиалуроновых наполнителей, губы могут стать плотными и бугристыми. В таком случае единственным решением является хирургическое вмешательство. Также важно отметить, что контурная пластика может спровоцировать обострение герпеса у пациентов, склонных к этой инфекции. Важно провести профилактику или начать лечение противовирусными препаратами на ранних стадиях, чтобы избежать осложнений.

Что нужно учитывать перед процедурой

Чтобы минимизировать риски, важно выбирать квалифицированного специалиста, который оценит ваши анатомические особенности и подберет правильную методику инъекций. Профессионал обязательно учтет все нюансы, чтобы результат был естественным и безопасным.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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