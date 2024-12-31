Гематомы, отеки и миграция филлера: как избежать неприятных последствий

Контурная пластика губ — одна из самых популярных процедур, известная своей быстротой и выраженным результатом. Когда ее выполняет опытный специалист, результат может значительно улучшить внешний вид, не изменяя кардинально черты лица. Однако, как и любое вмешательство, она может привести к определенным последствиям. Рассмотрим, что чаще всего может произойти и как минимизировать риски.
Наиболее частые последствия контурной пластики губ — это отеки и синяки. Отек появляется из-за особенностей кровообращения и лимфооттока, а также травматичности процедуры. Обычно отек проходит самостоятельно, но для комфорта пациента врач может назначить специальные средства. В редких случаях может потребоваться физиотерапевтическое вмешательство.
Синяки (гематомы) почти неизбежны при использовании иглы, так как губы имеют очень хорошее кровоснабжение. Чтобы минимизировать эти риски, специалисты часто используют канюлю — тупоконечную иглу, которая реже повреждает сосуды.
Еще одной проблемой может стать несимметричность губ. Это может произойти из-за ошибок в оценке анатомических особенностей, неправильной методики инъекций или выбора неподобающего препарата. В таких случаях может возникнуть миграция филлера — препарат смещается за пределы красной каймы губ, что приводит к некрасивым эффектам, таким как "утиные губы" или "гиалуроновые усы". В некоторых случаях филлер может образовать кисты, что изменяет чувствительность губ.
После использования негиалуроновых наполнителей, губы могут стать плотными и бугристыми. В таком случае единственным решением является хирургическое вмешательство. Также важно отметить, что контурная пластика может спровоцировать обострение герпеса у пациентов, склонных к этой инфекции. Важно провести профилактику или начать лечение противовирусными препаратами на ранних стадиях, чтобы избежать осложнений.
Чтобы минимизировать риски, важно выбирать квалифицированного специалиста, который оценит ваши анатомические особенности и подберет правильную методику инъекций. Профессионал обязательно учтет все нюансы, чтобы результат был естественным и безопасным.
Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.
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