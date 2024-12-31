Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год
Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды

Как понять, что кожа стареет? 3 неожиданных признака, о которых вы могли не знать

Моя семья » Красота и стиль

Старение кожи — это не только морщины и потеря упругости. Бывают и неявные признаки, которые могут говорить о том, что ваш организм уже сталкивается с изменениями. Давайте разберемся, какие сигналы стоит услышать, чтобы вовремя замедлить процесс старения.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

1. Уголки глаз, губ и бровей опускаются

Когда уголки глаз, надбровных дуг и губ начинают опускаться, лицо выглядит более хмурым и усталым. Это напрямую связано с уменьшением выработки коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи. С возрастом мышцы становятся слабее, и лицо теряет форму. Это естественный процесс, но с ним можно бороться.

2. Губы теряют объем и увлажнение

Губы становятся более тонкими, сухими и теряют свой естественный цвет. Это связано не только с дефицитом коллагена, но и с гормональными изменениями и нехваткой микроэлементов. Все это отражается на коже губ, которая теряет тонус и блеск. Чтобы вернуть губам красоту, стоит добавить в рацион витамины и уделить внимание увлажняющим средствам.

3. Меняется форма лица — "треугольник молодости"

В молодости наш овал лица напоминает треугольник, вершина которого — это подбородок, а основание — линия лба. С возрастом этот "треугольник" переворачивается, и овал лица теряет четкость. Появляются носогубные складки, брыли и потеря формы нижней челюсти. Это очень заметный признак старения, с которым часто борются с помощью пластической хирургии или косметологических процедур. Однако есть более безопасные способы поддержания формы — например, фейсбилдинг.

4. Когда кожа начинает стареть

Возраст, в котором появляются первые признаки старения, зависит от множества факторов. Это и стресс, и неправильное питание, и загрязненная окружающая среда. Однако есть два основных элемента, которые влияют на старение кожи:

  • Генетическая предрасположенность
  • Костно-мышечное строение лица

Эти особенности помогают понять, как будет стареть ваше лицо. Если вы хотите узнать, как именно изменится ваша кожа, достаточно взглянуть на своих родителей и пройти тест на тип старения.

5. Как замедлить старение кожи

Есть несколько простых и эффективных способов отсрочить процесс старения:

  • Следите за осанкой: старайтесь не сутулиться, не закидывать ногу на ногу и не держать голову в неправильном положении.
  • Спите не менее 8 часов в день, а лучше — до 23:00.
  • Обязательно гуляйте на свежем воздухе.
  • Питайтесь сбалансировано, добавив больше овощей и фруктов.
  • Занимайтесь спортом и фейсбилдингом — упражнения для лица помогут поддерживать тонус.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.