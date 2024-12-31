Как понять, что кожа стареет? 3 неожиданных признака, о которых вы могли не знать

Старение кожи — это не только морщины и потеря упругости. Бывают и неявные признаки, которые могут говорить о том, что ваш организм уже сталкивается с изменениями. Давайте разберемся, какие сигналы стоит услышать, чтобы вовремя замедлить процесс старения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

1. Уголки глаз, губ и бровей опускаются

Когда уголки глаз, надбровных дуг и губ начинают опускаться, лицо выглядит более хмурым и усталым. Это напрямую связано с уменьшением выработки коллагена — белка, который отвечает за упругость кожи. С возрастом мышцы становятся слабее, и лицо теряет форму. Это естественный процесс, но с ним можно бороться.

2. Губы теряют объем и увлажнение

Губы становятся более тонкими, сухими и теряют свой естественный цвет. Это связано не только с дефицитом коллагена, но и с гормональными изменениями и нехваткой микроэлементов. Все это отражается на коже губ, которая теряет тонус и блеск. Чтобы вернуть губам красоту, стоит добавить в рацион витамины и уделить внимание увлажняющим средствам.

3. Меняется форма лица — "треугольник молодости"

В молодости наш овал лица напоминает треугольник, вершина которого — это подбородок, а основание — линия лба. С возрастом этот "треугольник" переворачивается, и овал лица теряет четкость. Появляются носогубные складки, брыли и потеря формы нижней челюсти. Это очень заметный признак старения, с которым часто борются с помощью пластической хирургии или косметологических процедур. Однако есть более безопасные способы поддержания формы — например, фейсбилдинг.

4. Когда кожа начинает стареть

Возраст, в котором появляются первые признаки старения, зависит от множества факторов. Это и стресс, и неправильное питание, и загрязненная окружающая среда. Однако есть два основных элемента, которые влияют на старение кожи:

Генетическая предрасположенность

Костно-мышечное строение лица

Эти особенности помогают понять, как будет стареть ваше лицо. Если вы хотите узнать, как именно изменится ваша кожа, достаточно взглянуть на своих родителей и пройти тест на тип старения.

5. Как замедлить старение кожи

Есть несколько простых и эффективных способов отсрочить процесс старения:

Следите за осанкой: старайтесь не сутулиться, не закидывать ногу на ногу и не держать голову в неправильном положении.

Спите не менее 8 часов в день, а лучше — до 23:00.

Обязательно гуляйте на свежем воздухе.

Питайтесь сбалансировано, добавив больше овощей и фруктов.

Занимайтесь спортом и фейсбилдингом — упражнения для лица помогут поддерживать тонус.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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