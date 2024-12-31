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Лазерная эпиляция для светлых волос: как быть, если она не работает

2:46
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Старение кожи — процесс неизбежный, но как с ним бороться? Современные процедуры обещают омоложения, но не все они так эффективны, как утверждают. Разбираемся, что правда, а что — заблуждение.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

1. Нитевой лифтинг: не всегда волшебное решение

Нити действительно могут улучшить контуры лица и придать коже упругость. Но не стоит забывать, что для их действия важны не только профессиональные руки косметолога, но и структура вашего лица. Например, если у вас деформационно-отечный тип старения, когда лицо подвержено отекам и гравитационному птозу, то после нитевого лифтинга ситуация может только ухудшиться. Нити укрепляют каркас кожи, но если она уже "тяжелая", процессы старения ускорятся, а отеки не исчезнут. Это важный момент, который стоит учитывать перед процедурой.

2. Plasma Pen: не все так идеально, как кажется

Процедура с использованием аппарата Plasma Pen — это альтернатива подтяжке лица с эффектом лазера. Однако, несмотря на восторженные отзывы, результаты часто оказываются не такими радужными. Хотя Plasma Pen обещает избавление от морщин, рубцов и других дефектов, на практике бывают осложнения. Чаще всего это пигментация или даже рубцы, которые появляются на месте воздействия. Особенно опасны микрорубцы, которые могут привести к пятнам странной формы. Для тех, кто не боится риска, существуют более безопасные методы, такие как фракционный лазер CO2, который гарантирует минимальный риск и высокую эффективность.

3. Лазерная эпиляция: когда светлые волосы — не выход

Мечтаете об идеальной коже без лишних волос? Лазерная эпиляция — один из самых эффективных методов. Однако она не работает на светлых и седых волосах, так как лазер поглощается только меланином, который в светлых волосах почти отсутствует. В этом случае лучший выбор — электроэпиляция. Хотя она требует больше времени и терпения, результаты оправдывают усилия, ведь волосы исчезают навсегда.

4. Биоревитализация: не для борьбы с пигментацией

Биоревитализация — популярная процедура, основанная на инъекциях гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу. Однако для борьбы с пигментными пятнами гиалуроновая кислота бесполезна. Она не влияет на выработку меланина, а значит, не поможет избавиться от пигментации. Для этого нужны другие методы и препараты, которые воздействуют непосредственно на механизм образования пигмента.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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