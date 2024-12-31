Лазерная эпиляция: 5 мифов, которые вы должны знать, прежде чем решиться

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Лазерная эпиляция — это эффективный и безопасный способ избавиться от нежелательных волос, но вокруг этой процедуры существует немало мифов. Давайте разберемся, что из них правда, а что — нет.

Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Миф 1: Лазерная эпиляция опасна из-за облучения

Многие считают, что лазерное воздействие — это облучение, но на самом деле это не так. Лазерный луч представляет собой мощный поток света, который действует на кожу и волосы. Физическое излучение, которое может быть связано с работой аппарата, — не опасно и эквивалентно излучению от обычного компьютера. Лазер проникает лишь на небольшую глубину и не воздействует на внутренние органы. При отсутствии противопоказаний и соблюдении всех рекомендаций, риск осложнений минимален.

Миф 2: Лазер вызывает ожоги кожи

Ожоги при лазерной эпиляции могут возникнуть, но лишь по нескольким причинам. Это происходит, если:

недостаточно времени прошло после загара;

аппарат неправильно подобран по мощности в зависимости от типа кожи;

на коже остались кремы или масла, которые могут перегреться.

Солнце и лазерная эпиляция не совместимы. После загара пигмент в верхних слоях кожи усиливает процесс воздействия лазера, что может привести к ожогам. Чтобы избежать этого, лучше подождать 2-4 недели после загара, прежде чем записываться на процедуру.

Миф 3: Лазерная эпиляция очень болезненная

Не так уж это и больно, как часто думают. Во время процедуры обычно ощущается легкое покалывание или тепло, но интенсивность ощущений зависит от индивидуальной чувствительности и зоны воздействия. Современные аппараты оснащены системой охлаждения, которая снижает дискомфорт. В большинстве случаев процедура переносится достаточно легко, и реальной боли не возникает.

Миф 4: Если прекратить делать лазерную эпиляцию, волосы снова начнут расти

Это частый страх, но, на самом деле, все не так просто. Лазерная эпиляция работает на фолликулах, и для полного удаления волос потребуется несколько процедур. Каждому человеку требуется индивидуальное количество сеансов в зависимости от гормонального фона и генетики. После первых 5 процедур, которые проводятся с интервалом в месяц, волосы начинают выпадать. Но через 2-3 месяца фолликулы могут возобновить рост, и тогда потребуется повторная процедура. Со временем перерывы между сеансами становятся все более продолжительными — до полугода или года.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.



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