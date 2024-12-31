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5 популярных мифов об уходе за волосами — и почему они не работают

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Каждый день мы сталкиваемся с мифами и неправильными представлениями о том, как ухаживать за волосами. Например, многие считают, что чем реже мы моем голову, тем лучше для волос, но это далеко не так. Давайте разберемся, какие привычки действительно могут навредить вашим волосам.

Сушка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Сушка волос

Миф 1: Чем реже моешь голову, тем лучше

Существует миф, что редкое мытье волос полезно, так как они якобы "привыкают" к меньшему количеству мытья и становятся крепче. Однако на практике редкое мытье может вызвать проблемы с кожей головы, такие как зуд, перхоть и даже усиленное выпадение волос. Если не очищать кожу головы вовремя, она может начать шелушиться, что приводит к ухудшению состояния волос и даже их ломкости.

Миф 2: Силиконы — враги волос

Многие считают, что силиконы в косметике вредны для волос, потому что они якобы "забивают поры" и не дают волосам "дышать". На самом деле это не так. Силиконы являются безопасными для здоровья и активно используются даже в медицине. Они не блокируют доступ кислорода и не мешают коже дышать, а наоборот, помогают создавать защитную пленку, которая предотвращает потерю влаги и повреждения волос. Силиконы могут защитить волосы от воздействия горячих укладок и окрашивания, улучшить расчесывание и придать блеск.

Миф 3: Сушка волос на воздухе — безопаснее

Давняя популярная практика сушить волосы на воздухе считается безопасной, однако ученые утверждают, что это не всегда так. При естественном высыхании волосы остаются мокрыми дольше, что может привести к их повреждению. Вместо этого рекомендуется сушить волосы феном на низкой температуре и на расстоянии 15 см от головы, чтобы избежать излишнего воздействия тепла.

Миф 4: Солнце полезно для волос

Некоторые считают, что солнечные лучи придают волосам красивый светлый оттенок, но это может сильно повредить волосы. Продолжительное пребывание на солнце сушит волосы, делает их ломкими и истонченными. Более того, солнечные лучи могут негативно влиять на кожу головы, что может привести к выпадению волос. Для защиты рекомендуется носить головной убор и использовать специальные средства для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Миф 5: Народные средства помогают от выпадения волос

Многие используют народные рецепты, такие как маски с луком или яйцами, чтобы остановить выпадение волос. Однако, эффективность этих средств не доказана. Яйцо, например, содержит биотин, но его нужно употреблять внутрь, чтобы увидеть эффект. Кроме того, для борьбы с выпадением волос необходимо регулярное применение профессиональных средств в течение нескольких месяцев. Краткосрочные народные методы обычно дают лишь временные результаты, если вообще работают.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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