3 звездных наряда, которые вдохновят вас на стильный новогодний образ

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый Новый год знаменитости радуют нас своими яркими образами, которые они выбирают для вечеринок и фотосессий. И каждый раз их наряды становятся настоящими источниками вдохновения. Если вы ищете идею для своего новогоднего лука, обратите внимание на потрясающие образы звезд. Вот подборка самых ярких и стильных праздничных нарядов, которые могут стать вашей путеводной звездой для создания неповторимого стиля.

Фото: flickr.com by Honor Photo Bar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодняя ёлка

Ким Кардашьян в темно-красном

Какой цвет для вас ассоциируется с Новым годом? Если это красный, то вам стоит обратить внимание на платье, которое выбрала Ким Кардашьян для своей праздничной фотосессии. Элегантное кожаное платье с заклепками идеально подчеркивает фигуру и придает образу эффектности. Этот стиль будет актуален, если вы хотите создать яркое, но в то же время стильное впечатление.

Ариана Гранде в белом

Белый — это не только цвет для невест. Этот оттенок олицетворяет зиму, чистоту и легкость, что делает его идеальным для новогоднего вечера. Наряд Арианы Гранде выглядит особенно изысканно: он подчеркивает её миниатюрность, вытягивая визуально фигуру. Это отличный выбор для тех, кто предпочитает более утонченные и нежные образы, не теряя при этом яркости.

Кайли Дженнер в золотом

Золотой — это безусловный символ праздника. Особенно он подходит брюнеткам, подчеркивая их выразительность и эффектность. На Кайли Дженнер этот цвет выглядит особенно выигрышно, гармонично сочетаясь с её образами и аксессуарами. Золотые наряды должны быть по фигуре, так как свободный фасон может создать небрежный вид. Подобные платья станут отличным выбором для тех, кто хочет выделяться и привлекать внимание.

Уточнения

Наряд — одежда, костюм.



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