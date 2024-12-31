5 советов по применению корейского средства для умывания для комбинированной кожи

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1. Увеличьте пользу от гелей для умывания за счет глубокой детоксикации для регенерации кожи. Корейцы используют все виды глубоких процедур для лица, такие как тканевые маски, маски для сна, ампулы, эссенции, травяные настои и многое другое. Важно регулярное применение хорошей маски-пилинга с древесным углем. Активированный уголь может помочь выровнять и тонизировать всю поверхность кожи. И это помогает добиться более однородного цвета лица.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

2. Воспользуйтесь подходящим методом двойного очищения. Для комбинированного типа кожи нужно вырабатывать двойной подход. Мы не можем извлечь максимальную пользу из одного и того же очищающего средства как для жирных, так и для сухих участков.

Еще один полезный прием для нанесения корейского средства для умывания для комбинированной кожи — мягко массировать сухие зоны, нанося всего каплю масла корицы на кончик пальца. Это дает легкое временное ощущение согревания.

3. Отшелушивающие очищающие средства как часть ежедневной рутины.

Корейцы добавляют в свои отшелушивающие средства много растительных и эфирных масел, чтобы они стали пригодными для ежедневного использования. Консистенция позволяет питать и отшелушивать кожу одновременно.

4. Не втирайте средство для умывания. Этот процесс нарушает работу сальных желез и заставляет их вырабатывать еще больше жира в ответ. Корейцы только массируют или похлопывают по косметике, без напряжения или давления на кожу.

5. Выполняйте правильные движения. Комбинированная кожа может получить большую пользу от мягких круговых движений. Просто мягкие, сфокусированные и легкие прикосновения активируют ингредиенты, не беспокоя сложную поверхность комбинированного типа кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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