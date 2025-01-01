Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Птичий грипп атакует зоопарки: сколько редких животных погибло
Это рыбное блюдо покорит гостей: вкус, от которого не оторваться
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки

Актуальные оттенки макияжа для зимнего сезона

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это время для создания ярких, выразительных образов, и правильно подобранные оттенки макияжа помогут подчеркнуть вашу естественную красоту. В зимнем сезоне особенно актуальны глубокие и насыщенные цвета, которые гармонируют с холодной атмосферой и праздничным настроением. Давайте рассмотрим, какие оттенки будут в тренде этой зимой.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Глаза: холодные и насыщенные оттенки

Для макияжа глаз в зимний период подойдут насыщенные цвета, такие как тёмно-синий, бордовый, а также металлические оттенки золота и серебра. Смоки-айс в тёмных тонах придаст взгляду выразительность и глубину. Также не теряют популярности нежные розовые и лавандовые оттенки, которые придают глазам мягкость и элегантность.

Губы: яркость и смелость

Зимой особое внимание стоит уделить насыщенным оттенкам помад. Тёмно-бордовый, винный и сливовый цвета создадут стильный контраст с холодной погодой. Также популярны яркие красные оттенки, которые делают образ эффектным и женственным. Если вы предпочитаете более сдержанные тона, выбирайте нюдовые и коралловые оттенки, которые также остаются актуальными.

Щеки и контуры: натуральность и свежесть

Для румян в зимний сезон подойдут тёплые розовые и персиковые оттенки, которые создадут здоровое и естественное сияние. Контурирование лица также в моде, но оно должно быть мягким и незаметным, чтобы сохранить естественность и свежесть образа.

Зимний сезон — отличное время для экспериментов с макияжем, где яркие и насыщенные оттенки могут подчеркнуть вашу индивидуальность и создать гармоничный образ. Важно помнить, что при выборе цветов нужно ориентироваться не только на тренды, но и на свой стиль, тип кожи и настроение. 

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр
Силовые структуры
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр Аудио 
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Наука и техника
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Эти десерты полезны для здоровья: новая эра питания
Простые правила для долголетия: измените 5 привычек
Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты
Дальний Восток переходит к конкурентному ценообразованию на электроэнергию
Вредные советы о здоровье: мифы в которые вы верите
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Маленький секрет для большой стирки: как могут помочь влажные салфетки
Вы себя не узнаете! Вот что произойдёт, если целый месяц начинать утро с зарядки
Безмасочная литография: как это работает
3 ситуации, когда кошка на груди — не такая уж милая привычка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.