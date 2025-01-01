Как выбрать идеальный оттенок помады для любого случая?

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранный оттенок помады может подчеркнуть вашу красоту, дополнить макияж и сделать образ гармоничным. Однако выбор подходящего цвета часто вызывает затруднения. Учитывая время дня, тип кожи и общий макияж, вы сможете всегда выглядеть безупречно.

Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в машине красит губы

Утренний макияж — естественность и свежесть

Для дневного образа выбирайте нейтральные и пастельные оттенки. Бежевые, светло-розовые или персиковые тона добавят губам свежесть и не будут выглядеть чрезмерно ярко. Эти цвета идеально подойдут для офиса или прогулки в дневное время.

Вечерний макияж — выразительность и глубина

Для вечернего выхода уместны более насыщенные и яркие оттенки. Красные, бордовые и сливовые цвета подчеркнут губы и придадут вашему образу элегантность. Такие оттенки прекрасно сочетаются с классическим смоки-айс или минималистичным макияжем глаз.

Учёт цвета кожи и подтона

Тёплый подтон кожи идеально сочетается с коричневыми, коралловыми и персиковыми оттенками. Холодный подтон выгодно подчеркивается розовыми и ягодными тонами. Обладательницам нейтрального подтона подходят как тёплые, так и холодные цвета.

Не бойтесь пробовать новые оттенки, чтобы найти тот, который станет вашим любимым.

Помада — это отличный способ выразить индивидуальность и завершить любой образ.

Уточнения

Губна́я пома́да — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.



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