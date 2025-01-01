Вредные привычки, которые делают кожу старше

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — зеркало вашего здоровья, и то, как вы к ней относитесь, влияет на её внешний вид. Некоторые привычки могут незаметно ускорять процесс старения, делая кожу тусклой и менее упругой. Разберём 5 вредных привычек, которые нужно прекратить, чтобы сохранить её молодость.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

1. Пренебрежение солнцезащитой

Отказ от SPF-защиты — одна из главных причин преждевременного старения. Ультрафиолет повреждает коллаген, вызывая морщины и пигментные пятна. Выбирайте крем с SPF 30+ и используйте его ежедневно, даже зимой.

2. Недостаток сна

Постоянный недосып приводит к появлению отёков и тусклости кожи. Сон — время, когда клетки восстанавливаются. Старайтесь спать не менее 7-8 часов, чтобы кожа выглядела отдохнувшей.

3. Курение и алкоголь

Курение снижает уровень кислорода в коже, делая её серой и сухой. Алкоголь обезвоживает организм, усугубляя появление морщин. Ограничьте вредные привычки или откажитесь от них совсем.

4. Неправильное питание

Жирная, сладкая и обработанная пища ухудшает состояние кожи. Включите в рацион овощи, орехи и рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами.

5. Пренебрежение уходом за кожей

Слишком агрессивное очищение или отсутствие увлажнения может нарушить барьерные функции кожи. Подберите мягкие средства, подходящие вашему типу кожи.

Избавившись от этих привычек, вы подарите своей коже здоровье и молодость. Начните заботиться о себе уже сегодня, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ко́жа— наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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