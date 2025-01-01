Вредные привычки, которые делают кожу старше

Кожа — зеркало вашего здоровья, и то, как вы к ней относитесь, влияет на её внешний вид. Некоторые привычки могут незаметно ускорять процесс старения, делая кожу тусклой и менее упругой. Разберём 5 вредных привычек, которые нужно прекратить, чтобы сохранить её молодость.
Отказ от SPF-защиты — одна из главных причин преждевременного старения. Ультрафиолет повреждает коллаген, вызывая морщины и пигментные пятна. Выбирайте крем с SPF 30+ и используйте его ежедневно, даже зимой.
Постоянный недосып приводит к появлению отёков и тусклости кожи. Сон — время, когда клетки восстанавливаются. Старайтесь спать не менее 7-8 часов, чтобы кожа выглядела отдохнувшей.
Курение снижает уровень кислорода в коже, делая её серой и сухой. Алкоголь обезвоживает организм, усугубляя появление морщин. Ограничьте вредные привычки или откажитесь от них совсем.
Жирная, сладкая и обработанная пища ухудшает состояние кожи. Включите в рацион овощи, орехи и рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами.
Слишком агрессивное очищение или отсутствие увлажнения может нарушить барьерные функции кожи. Подберите мягкие средства, подходящие вашему типу кожи.
Избавившись от этих привычек, вы подарите своей коже здоровье и молодость. Начните заботиться о себе уже сегодня, и результат не заставит себя ждать.
Ко́жа— наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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