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Простые трюки для мгновенного омоложения без усилий

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Омолодить внешний вид можно быстро и без сложных процедур. Для этого не обязательно записываться к косметологу: достаточно внедрить несколько простых хитростей в уход за собой и образ. Рассмотрим 5 проверенных способов, которые помогут выглядеть моложе в любом возрасте.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Увлажнение — ключ к свежести

Недостаток влаги делает кожу тусклой и подчеркивает морщинки. Используйте лёгкие увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой, чтобы придать лицу сияние. Не забывайте увлажнять губы, чтобы они выглядели мягкими и ухоженными.

Правильный макияж

Лёгкий тональный крем или BB-крем создаёт более естественный и свежий образ. Добавьте немного хайлайтера на скулы и под брови для лёгкого свечения. Нейтральные оттенки в макияже глаз и нежно-розовый блеск для губ делают лицо моложе.

Укладка с объёмом

Правильно подобранная причёска способна творить чудеса. Лёгкие волны, объём у корней или аккуратный пучок придают свежесть и молодость образу. Избегайте строгих, «зализанных» укладок — они могут прибавить возраст.

Освежите гардероб

Светлые тона в одежде, правильный крой и качественные ткани помогают визуально выглядеть моложе. Избегайте тёмных цветов и слишком строгих форм.

Улыбка и осанка

Искренняя улыбка и прямая спина делают любой образ более лёгким и молодым. Уделите внимание осанке, чтобы выглядеть увереннее и элегантнее.

Вы выглядите так, как себя ощущаете, и эти простые трюки помогут вам подчеркнуть свою молодость и естественную красоту. Добавьте немного позитива и любви к себе, чтобы ваш образ сиял, а окружающие удивлялись, как вам удаётся выглядеть так молодо!

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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