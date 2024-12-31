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Советы по выбору джинсов, которые помогут визуально уменьшить объёмы

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Выбор джинсов может стать настоящим искусством, если ваша цель — визуально уменьшить объёмы. Правильно подобранная пара не только подчеркнёт фигуру, но и поможет выглядеть на несколько размеров стройнее. Сегодня вы узнаете, какие детали джинсов важны для создания эффектного образа.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

Цвет и ткань: основа стройности

Тёмные оттенки, такие как чёрный, тёмно-синий и графитовый, визуально делают фигуру более изящной. Выбирайте джинсы из плотной, но эластичной ткани: они хорошо держат форму и скрывают недостатки. Избегайте моделей с сильно заметными потертостями на бедрах — они могут добавлять объём.

Высокая посадка — ваш союзник

Джинсы с высокой посадкой акцентируют внимание на самом узком месте — талии. Это не только создаёт эффект стройности, но и удлиняет ноги. Однако избегайте слишком тугих моделей, которые могут создавать складки в области живота.

Фасон имеет значение

Прямой крой или слегка зауженные джинсы — лучшие варианты для визуального уменьшения объёмов. Такие модели создают баланс между верхней и нижней частью тела. Брюки-клёш от колена также подходят, так как они визуально удлиняют ноги.

Детали, которые работают на вас

Обратите внимание на карманы: небольшие и высоко расположенные карманы на ягодицах придают им подтянутый вид. А вертикальные швы или детали вытягивают силуэт, добавляя несколько сантиметров роста.

Правильно выбранные джинсы способны преобразить вашу фигуру, создавая иллюзию стройности. Главное — учитывать посадку, ткань и фасон, чтобы выглядеть стильно и уверенно.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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