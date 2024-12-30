Хотите чистые волосы дольше? Узнайте, что нужно делать с корнями

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как часто ваши волосы теряют свежесть уже на следующий день после мытья? Оказывается, правильный уход за кожей головы — это половина успеха. Если вы хотите, чтобы корни оставались чистыми как можно дольше, не забывайте об основных правилах.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

1. Шампунь для жирной кожи головы

Первое, на что стоит обратить внимание — это правильно подобранный шампунь. Он должен подходить именно для жирной кожи головы и хорошо очищать, регулируя выработку себума. Часто нужно не одно, а два или три нанесения шампуня. Первое удаляет загрязнения и остатки стайлинга, второе — очищает глубже, а третье, при необходимости, устраняет более сильное загрязнение.

Не спешите смывать шампунь — обязательно помассируйте кожу головы, чтобы средство подействовало лучше и глубже очистило поры.

2. Себорегулирующий скраб

Не забывайте про очищение кожи головы. Раз в неделю используйте скраб для глубокого очищения. Он помогает избавиться от излишков жира и мертвых клеток кожи, ускоряет кровообращение и способствует росту волос. Скраб также продлевает ощущение свежести и очищает на более глубоком уровне.

3. Увлажнение длины волос

Корни — это важная часть ухода, но не стоит забывать и про длину. Для увлажнения кончиков используйте маски, которые подбираются по типу волос, а наносить их нужно, отступив от корней. После мытья на влажные волосы обязательно наносите несмываемое средство, чтобы сохранить их увлажненными и блестящими.

4. Укладка и объем

Объем при укладке — это ваш секрет, чтобы волосы выглядели свежими как можно дольше. Старый, но проверенный метод — прикорневой начес. Если у вас нет объема, это решение поможет вам. Использование микрогофре также придаст объем у корней, а стайлинг с сухими шампунями и пудровыми спреями для кожи головы укрепит волосы и придаст естественную пышность.

Не забывайте о термозащите для длины перед использованием фена или утюжка. Это поможет избежать повреждения и пересушивания волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.