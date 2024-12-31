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Способы справиться с отеками и кругами под глазами — что работает на 100%

3:25
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Мешки и темные круги под глазами — знакомая проблема многим. Но почему она возникает и как с этим бороться? Причины могут быть разные, и в первую очередь стоит обратить внимание на активную работу мышц вокруг глаз.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Почему появляются мешки и круги под глазами

Мышцы, окружающие глаз, работают почти без остановки: когда мы моргаем, щуримся, улыбаемся или смотрим в экран — они всегда в действии. Перенапряжение этих мышц вызывает их спазм, что, в свою очередь, может привести к образованию мешков под глазами.

Темные круги, в свою очередь, возникают, когда объем подкожно-жировой клетчатки уменьшается, а кожа вокруг глаз становится еще более тонкой. Сосуды становятся заметными, и кожа теряет свой естественный цвет. Это может произойти не только с возрастом, но и в молодости, например, при частом пребывании на солнце или из-за воздействия ультрафиолетового излучения.

Кроме того, эту проблему могут усилить стресс, хронический недосып, неправильное питание и различные заболевания. Привычки, такие как спать "лицом в подушку", пить много жидкости перед сном или регулярно есть соленое, также оказывают негативное влияние. Сидячий образ жизни и ношение неудобной одежды, сдавливающей сосуды, также могут усугубить ситуацию.

Способы борьбы с кругами и мешками

  • Чайные и травяные компрессы. Один из самых простых и доступных способов — это компрессы на основе чая или трав. Они могут быть как холодными, так и теплыми. Кофеин и антиоксиданты, содержащиеся в чае, помогают улучшить кровообращение и уменьшить отечность.
  • Массаж для глаз. Регулярный лимфодренажный массаж помогает уменьшить отеки и укрепить кожу. Легкими движениями, начиная от переносицы, проводите пальцами по орбитальной кости, затем двигайтесь к вискам и шее.
  • Кремы с активными ингредиентами. Чтобы избавиться от синих кругов, используйте кремы с пептидами, витамином C, гиалуроновой кислотой или кофеином. Они способствуют улучшению кровообращения и укрепляют тонкую кожу вокруг глаз.
  • Средства от коричневых кругов. Для устранения коричневых синяков под глазами используйте средства с ретинолом и витаминами E и C. Не забывайте о важности использования SPF 30 и выше для защиты от ультрафиолетового излучения.

Тейпирование от отеков

Одним из эффективных методов избавления от отеков является тейпирование. Для этого вам понадобится специальный тейп, который нужно аккуратно приклеить на кожу под глазами. Тейп помогает подтянуть кожу и стимулировать лимфодренаж.

Как правильно использовать тейпы:

  • Измерьте нужный размер тейпа — он должен покрывать пространство от основания брови до ее кончика.
  • Разрежьте тейп пополам и сделайте несколько надрезов, оставив основание без изменений.
  • Аккуратно приклейте тейп: два "ножки" над бровью, одну под ней и два — под глазом.
  • Оставьте тейп на 3-10 часов и снимайте, придерживая кожу.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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