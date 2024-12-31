Способы справиться с отеками и кругами под глазами — что работает на 100%

Мешки и темные круги под глазами — знакомая проблема многим. Но почему она возникает и как с этим бороться? Причины могут быть разные, и в первую очередь стоит обратить внимание на активную работу мышц вокруг глаз.
Мышцы, окружающие глаз, работают почти без остановки: когда мы моргаем, щуримся, улыбаемся или смотрим в экран — они всегда в действии. Перенапряжение этих мышц вызывает их спазм, что, в свою очередь, может привести к образованию мешков под глазами.
Темные круги, в свою очередь, возникают, когда объем подкожно-жировой клетчатки уменьшается, а кожа вокруг глаз становится еще более тонкой. Сосуды становятся заметными, и кожа теряет свой естественный цвет. Это может произойти не только с возрастом, но и в молодости, например, при частом пребывании на солнце или из-за воздействия ультрафиолетового излучения.
Кроме того, эту проблему могут усилить стресс, хронический недосып, неправильное питание и различные заболевания. Привычки, такие как спать "лицом в подушку", пить много жидкости перед сном или регулярно есть соленое, также оказывают негативное влияние. Сидячий образ жизни и ношение неудобной одежды, сдавливающей сосуды, также могут усугубить ситуацию.
Одним из эффективных методов избавления от отеков является тейпирование. Для этого вам понадобится специальный тейп, который нужно аккуратно приклеить на кожу под глазами. Тейп помогает подтянуть кожу и стимулировать лимфодренаж.
Как правильно использовать тейпы:
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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