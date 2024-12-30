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Защита от врастаний: топ-5 секретов для ухода за кожей после депиляции

3:39
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Вросшие волосы — это не только косметическая проблема, но и болезненное и неприятное явление, которое может возникнуть после депиляции. Важно понимать, что регулярная депиляция вызывает истончение волоса, и с каждым разом ему все труднее пробиться наружу через роговой слой кожи. Это приводит к врастанию, воспалениям, а также покраснениям и неприятным ощущениям.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Почему врастает волос

Врастание может проявляться по-разному, и существует несколько типов, которые могут возникнуть в зависимости от состояния кожи и воздействия внешних факторов:

  • Плоские (поверхностные или глубокие). Волос виден под кожей, но не может выйти наружу.
  • Спиралевидные (поверхностные или глубокие). Волос закручен в спираль и выглядит как подкожный бугорок.
  • Спиралевидные под комедоном. Волос спрятан в пробке из кожного сала, что еще больше затрудняет его выход.
  • Вросшие с воспалением. Появляются с гнойными головками и сильным воспалением.
  • Гидраденит. Воспаление потовой железы, часто с вросшим волосом, может длиться до 2-3 месяцев и вызывать сильные болевые ощущения.

Проблема врастания волос на ногах и в зоне бикини имеет разные причины и требует индивидуального подхода. На ногах, например, более толстая кожа и более тонкие волосы, что делает их выход сложнее. Это также связано с гиперкератозом — утолщением рогового слоя кожи, которое часто возникает при сухости и обезвоживании кожи. Чтобы уменьшить частоту врастаний, важно увлажнять кожу и поддерживать её естественное обновление.

Как предотвратить врастание волос

Важно помнить, что самостоятельные домашние процедуры могут нанести вред, особенно если используются жесткие мочалки или абразивные скрабы. Неправильно подобранная косметика, например, масла, также могут нарушить липидный барьер кожи, что приведет к её обезвоживанию и утолщению.

Правильный домашний уход должен быть направлен на:

  • Бережное очищение кожи.
  • Глубокое увлажнение и восстановление липидного барьера.
  • Атравматичную эксфолиацию, которая позволит удалить омертвевшие клетки без повреждений кожи.

Также важно защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей в жаркое время года, а для быстрого устранения воспалений использовать точечные препараты. Для ухода за кожей ног рекомендуется использовать энзимные пудры 2-3 раза в неделю, а также увлажняющие кремы с НУФ (натуральный увлажняющий фактор), фосфолипидами и силиконами.

Уход за деликатными зонами

Проблемы с кожей в зоне бикини начинаются с обычных комедонов, которые могут перерасти в более серьезные воспаления и врастания. Чтобы предотвратить их, важно правильно ухаживать за кожей и не пытаться удалить комедоны самостоятельно. В этом случае лучше обратиться к профессионалам.

Для профилактики образования комедонов и улучшения состояния кожи, используйте ферментный пилинг 2-3 раза в неделю, а также противовоспалительные кремы или маски с себорегулирующим эффектом. При интенсивных воспалениях следует использовать противовоспалительную маску на более длительный срок.

Процесс восстановления кожи может занять до 1-2 месяцев, но при правильном уходе результат будет стабильным и длительным.

Уточнения

Депиля́ция (от de и лат. pilus — волос) — временное удаление волосяного покрова.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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