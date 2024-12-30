Открываем тренды зимы 2025: стильные и теплые вещи, которые не выйдут из моды

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима в самом разгаре, а это значит, что настало время обновить свой зимний гардероб! Что будет актуально в сезоне 2025 и на какие вещи стоит обратить внимание? Мы поговорили с известным стилистом Светланой Вовк, которая поделилась своими модными находками.

Фото: Unsplash by Karen Cantú Q, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шерстяной свитер

Теплое пальто — must-have зимы 2025

Куртки и пуховики, безусловно, всегда остаются актуальными, но этим зимним сезоном особенно выделяются пальто из натуральных материалов. Они не только выглядят стильно, но и отлично защищают от холода. "Если на улице сильный минус, под шерстяное пальто можно смело надеть стеганое пальто для дополнительного тепла", — советует стилист. И не забудьте про цвет! Черный, песочный или трендовый оттенок mocha mousse будут особенно модными в этом году.

Лыжный свитер — для активных и стильных

Когда-то лыжные свитеры были прерогативой спортсменов, но теперь они превратились в модный тренд. Эти уютные свитера с орнаментом идеально подойдут как для прогулок на свежем воздухе, так и для новогодних встреч. Современные блогеры уже подхватили тренд, и дочь Синди Кроуфорд недавно была замечена в таком свитере. Стилист советует выбирать модели в сливочном или ярком оттенке.

Пиджак в клетку — классика, которая всегда в моде

Для тех, кто предпочитает стиль, проверенный временем, пиджак в клетку — лучший выбор. Этот элемент гардероба стал настоящим символом британского стиля, и сейчас он снова в тренде. Он идеально подойдет как для деловых встреч, так и для зимних вечеринок. Главное — выбирать пиджак в сдержанных тонах, чтобы создать элегантный и строгий образ. А вот аксессуары, такие как яркие перчатки или стильная сумочка, помогут оживить образ.

Объемная шапка — главный аксессуар сезона

Не обойтись зимой и без шапки. В сезоне 2025 на пике популярности шапки крупной вязки, которые идеально сочетаются с любым верхом, будь то теплое пальто или любимый пуховик. Объемные модели — это не только тренд, но и способ добавить уюта и тепла в ваш образ. Шарф, подобранный к шапке, тоже должен быть крупной вязки, чтобы завершить зимний look.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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