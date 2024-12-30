Прорыв в лечении облысения: как гель на основе сахара может изменить всё

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудьте обыденные средства для восстановления волос: новый гель, разработанный учеными, уже показал впечатляющие результаты в борьбе с облысением. Этот продукт на основе натурального сахара, дезоксирибозы, показал невероятную эффективность на мышах и может стать прорывом в лечении выпадения волос.

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Гель был случайно разработан в ходе исследования, направленного на лечение ран. Ученые заметили, что волосы вокруг повреждений растут гораздо быстрее, чем в других местах, и это привлекло их внимание. После детального анализа было установлено, что дезоксирибоза способствует образованию новых кровеносных сосудов и клеток кожи вокруг волосяных фолликулов. Это улучшает питание и кислородное снабжение волосяных луковиц, что стимулирует их рост.

На данный момент продукт протестирован только на морских свинках, но результаты уже впечатляют. Применяя гель ежедневно в течение нескольких недель, животные отрастили шерсть на 80-90%, что соответствует результатам, достигнутым с использованием миноксидила — одного из самых популярных методов лечения облысения.

Однако в отличие от миноксидила, этот гель имеет значительно меньше побочных эффектов, что делает его многообещающим вариантом для людей, страдающих от выпадения волос.

"Это открытие может стать настоящей революцией в лечении облысения, так как оно не требует дорогостоящих и инвазивных процедур, таких как пересадка волос", — говорят ученые. Но это еще не всё.

Они считают, что гель может быть полезен и для стимуляции роста ресниц, бровей, а также восстановления волос, потерянных после химиотерапии.

Следующий этап исследований — клинические испытания на людях. Ученые надеются, что продукт окажется не только безопасным, но и эффективным для людей, страдающих от облысения. Пока же можно лишь надеяться, что это открытие станет началом новой эры в лечении выпадения волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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