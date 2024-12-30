Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подсолнечник превращает почву в золото: секреты успешного садоводства
Фигура мечты за три месяца: два условия, чтобы похудеть
Соседи выжили Сергея Зверева из собственной квартиры
Гигант за 70 тысяч: этот котенок может стать самым крупным в вашем доме
Профилактика вросших ногтей: правильная техника ухода
Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды
Минута как вечность: что влияет на восприятие времени

Шокирующие последствия для лица после удаления филлеров

1:56
Моя семья » Красота и стиль

34-летняя Эшли Стобарт, успешная британская предпринимательница и влиятельная личность, недавно поделилась своей историей. Она рассказала, как отказалась от использования филлеров, а затем пошла на подтяжку лица. Причиной этому стало неожиданное изменение внешности после удаления многолетних инъекций.

Филлеры
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Филлеры

Когда Эшли было 18 лет, она сделала свою первую косметическую процедуру, и с тех пор не могла остановиться. Однако, став мамой троих детей, она поняла, что зашла слишком далеко. "Во время моей третьей беременности мое лицо сильно отекло из-за переувлажнения. Я была в шоке от того, что увидела в зеркале", — говорит Эшли. Это стало поворотным моментом для неё.

"Я осознала, как много энергии я получала от своего внешнего вида и поняла, что мне нужно остановиться. И тут я приняла решение — навсегда отказаться от филлеров", — продолжила она в интервью журналу People.

После удаления филлеров лицо стало выглядеть совсем иначе: кожа обвисла, особенно в области челюсти и вокруг рта.

"Я могла оттянуть кожу на четыре сантиметра — это был настоящий шок", — вспоминает она.

Вскоре она пришла к выводу, что полная подтяжка лица — это единственный выход из ситуации.

Но не все пластические хирурги были готовы помочь. Некоторые из них отказали ей, заявив, что она слишком молода для такого вмешательства. Однако Эшли не сдалась и нашла врача, который согласился провести операцию. После нее восстановление прошло быстрее, чем она ожидала.

Теперь она уверена, что приняла правильное решение, и надеется, что ее история поможет другим осознать, что за стремлением к внешнему идеалу важно следить за своим здоровьем и самочувствием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Соседи выжили Сергея Зверева из собственной квартиры
Гигант за 70 тысяч: этот котенок может стать самым крупным в вашем доме
Профилактика вросших ногтей: правильная техника ухода
Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды
Минута как вечность: что влияет на восприятие времени
Сбербанк требует компенсацию убытков от Euroclear
Нестандартное применение рекламных листовок в быту
Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.