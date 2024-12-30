Шокирующие последствия для лица после удаления филлеров

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

34-летняя Эшли Стобарт, успешная британская предпринимательница и влиятельная личность, недавно поделилась своей историей. Она рассказала, как отказалась от использования филлеров, а затем пошла на подтяжку лица. Причиной этому стало неожиданное изменение внешности после удаления многолетних инъекций.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Филлеры

Когда Эшли было 18 лет, она сделала свою первую косметическую процедуру, и с тех пор не могла остановиться. Однако, став мамой троих детей, она поняла, что зашла слишком далеко. "Во время моей третьей беременности мое лицо сильно отекло из-за переувлажнения. Я была в шоке от того, что увидела в зеркале", — говорит Эшли. Это стало поворотным моментом для неё.

"Я осознала, как много энергии я получала от своего внешнего вида и поняла, что мне нужно остановиться. И тут я приняла решение — навсегда отказаться от филлеров", — продолжила она в интервью журналу People.

После удаления филлеров лицо стало выглядеть совсем иначе: кожа обвисла, особенно в области челюсти и вокруг рта.

"Я могла оттянуть кожу на четыре сантиметра — это был настоящий шок", — вспоминает она.

Вскоре она пришла к выводу, что полная подтяжка лица — это единственный выход из ситуации.

Но не все пластические хирурги были готовы помочь. Некоторые из них отказали ей, заявив, что она слишком молода для такого вмешательства. Однако Эшли не сдалась и нашла врача, который согласился провести операцию. После нее восстановление прошло быстрее, чем она ожидала.

Теперь она уверена, что приняла правильное решение, и надеется, что ее история поможет другим осознать, что за стремлением к внешнему идеалу важно следить за своим здоровьем и самочувствием.

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