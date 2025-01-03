Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна – идеальное время обновить гардероб и найти пальто, которое станет главным акцентом вашего образа. Чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание на пять ключевых признаков стильного пальто этого сезона.

Фото: freepik by garetsvisual Девушка

Цвет и принты

Этой весной дизайнеры предлагают разнообразие цветов – от классических молочных и серых до ярких, насыщенных оттенков: жёлтого, лавандового, апельсинового и розового. Яркое пальто станет главным акцентом в вашем образе.

Среди принтов выделяется тигровый, но если хочется чего-то сдержаннее, выбирайте клетку, геометрические узоры или этнические орнаменты. Надев такое пальто, придерживайтесь минимализма в остальной одежде, чтобы не перегрузить образ.

Длина

На пике популярности остаётся длина миди, которая подходит для любой фигуры. Любительницы роскошных образов оценят пальто макси, создающее элегантный силуэт. Для повседневной носки подойдут укороченные модели, напоминающие блейзеры. Завершите образ длинными кожаными перчатками или стильным ремнём на талии.

Объём

Оверсайз остаётся в тренде. Обратите внимание на пальто с массивными плечами, рукавами-кимоно или стильные модели «бочонок». Ещё один вариант – модные пончо, которые добавят образу лёгкой небрежности и креативности.

Акцентные детали

Плюшевые пальто снова в моде! Выбирайте нежные оттенки – карамельный, лавандовый или зефирный для повседневных луков, а яркие анималистические принты – для эффектных выходов. Пальто с бахромой или в стиле милитари – идеальный выбор для смелых.

Стёжка

Стёганые пальто остаются мастхэвом. Подбирайте пастельные тона и женственные силуэты. Стёганая модель длиной миди подчеркнёт вашу харизму и станет идеальным выбором для прохладной весенней погоды.

Итог

Стильное пальто этой весной – это яркие цвета, трендовые принты, свободные силуэты и внимание к деталям. Выбирайте модели, которые подчеркнут вашу индивидуальность и украсят образ в любом стиле.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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