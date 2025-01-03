Мода на очки: какие оправы в тренде прямо сейчас

3:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Очки давно перестали быть только функциональным аксессуаром — теперь это элемент, способный подчеркнуть ваш стиль и индивидуальность. Но стоит выбрать устаревшую оправу, и даже идеальный образ потеряет актуальность. Разбираем главные тренды в очках на 2024-2025 годы для мужчин и женщин.

Фото: freepik by arthurhidden Девушка

Женские оправы

Узкие

Тонкие оправы в стиле офисных сирен снова в моде. Овальные, квадратные или прямоугольные модели с минималистичным дизайном подчеркнут современный стиль.

Анималистичные принты

"Леопард", "зебра" или "черепаха" — такие принты делают оправу ярким акцентом. Они подходят для тех, кто хочет добавить дерзости своему образу.

Авиаторы

Классические авиаторы с тонким обрамлением подходят всем типам лица и остаются универсальным решением для любого гардероба.

Кошачий глаз

Яркие оправы в стиле "кошачий глаз" добавляют женственности, но требуют минималистичного аутфита. Подходят далеко не всем, поэтому перед покупкой лучше примерить.

Овальные

Толстая фигурная оправа в овальной форме — выбор для тех, кто хочет немного экстравагантности. Лучше всего смотрится на овальном типе лица.

Квадратные

Широкие квадратные оправы с декором или необычной формой ободков подойдут для модных экспериментов и выделят вас из толпы.

Лолита

Ретромодель с треугольными линзами выглядит женственно и игриво. Подбирайте оправу тёмных оттенков, чтобы сбалансировать её яркость.

Мужские оправы

Клабмастеры

Широкие дужки и массивное обрамление сверху — ретромодель из 80-х для элегантных деловых образов.

Круглые

Очки в стиле Джона Леннона или Гарри Поттера остаются в моде. Выбирайте модели с тонкой оправой, чтобы не перегружать лицо.

Вайфареры

Универсальная модель от Ray-Ban — слегка прямоугольная, с оптимальными линзами. Подходит для повседневного ношения.

Шестиугольные

Грани добавляют очкам оригинальности. Эти оправы удивительно универсальны и подходят любой форме лица.

Панто

Гибрид авиаторов, круглых и квадратных моделей. Лаконичные панто идеально вписываются в стиль тихой роскоши.

Овальные

Классический вариант для тех, кто ищет очки на каждый день. Выбирайте тонкие оправы и прямые дужки, чтобы образ оставался трендовым.

Без оправы

Для минимализма подойдут модели без оправы с едва заметными дужками. Такие очки подчеркнут ваш стиль, оставаясь практически невидимыми.

Правильно подобранная оправа — залог стильного образа. В 2024–2025 годах выбирайте яркие акценты, ретроформы и минимализм, чтобы всегда быть в тренде.

Уточнения

Очки́ — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.



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