Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 мест убивают малину: где не стоит её сажать
Российские миллиардеры в 2024 году: кто увеличил состояние, а кто понёс потери
Как экскременты гусей могут помочь в борьбе с раком
Невероятно сочные котлеты из горбуши. Попробуйте их приготовить
Часы для будущего: как они смогут определять время через тысячи лет
Моллюск, в жилах которого течёт слишком дорогое лекарство от рака
Секреты зимнего ухода за орхидеями: от замачивания до удобрений
Модные запреты: 6 худших сочетаний с шарфами, которые видели стилисты
Кошки похожи на змей: 8 доказательств удивительного сходства

Новая мода на джинсы: как выбрать идеальную пару

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но мода на них меняется. В 2025 году в тренде будут широкие подвороты, винтажный клеш, контрастные вставки и аккуратные рваности. Чтобы не попасть в список тех, кто носит устаревшие модели, разберёмся, какие детали делают джинсы модными.

Друзья сидят на бордюре на улице
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Друзья сидят на бордюре на улице

Джинсы с подворотами

  • Устарело: узкие подвороты на зауженных моделях. Эта деталь уже потеряла актуальность и смотрится скучно.
  • Модно: широкие подвороты на прямых или широких джинсах. Они гармонируют как с массивными ботинками, так и с элегантными лодочками на шпильке.

Джинсы клеш

  • Устарело: укороченные клеш с высокой прострочкой. Они "режут" силуэт и смотрятся нелепо.
  • Модно: длинные клеш до пола с винтажным эффектом или из плотной ткани. Эти модели выглядят элегантно и современно, подчёркивая женственность.

Контрастные джинсы

  • Устарело: мелкие контрастные детали на скинни. Они визуально укорачивают ноги и выбиваются из современных образов.
  • Модно: модели с заметными контрастными вставками. Джинсы в двух тонах выглядят ярко, но остаются универсальными.

Зауженные джинсы

  • Устарело: короткие скинни с низкой посадкой. Они плохо сидят и сочетаются только с ограниченным числом вещей.
  • Модно: mom-джинсы с завышенной талией. Эта модель универсальна, удобна и остаётся на пике популярности.

Рваные джинсы

  • Устарело: модели с огромными разрезами, где штанины буквально держатся на ниточках. Они выглядят слишком небрежно.
  • Модно: джинсы с закрытыми рваными элементами. Они сохраняют гранжевую эстетику, но при этом подходят даже для прохладной погоды.

В 2025 году модные джинсы — это сочетание элегантности, удобства и трендовых деталей. Откажитесь от устаревших моделей с узкими подворотами, низкой посадкой и грубыми разрезами.

Ставка на широкие подвороты, винтажный клеш, контрастные вставки и закрытые рваности поможет создать стильный образ.Джинсы должны быть не только модными, но и универсальными, чтобы легко сочетаться с вашим гардеробом.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Тесто для пиццы, которое всегда получается: пошаговый рецепт Аудио 
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки Аудио 
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит
Авто
Как спасти треснувшее стекло за минуту: секрет, который вас удивит Аудио 
Популярное
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Последние материалы
Новая мода на джинсы: как выбрать идеальную пару
Моллюск, в жилах которого течёт слишком дорогое лекарство от рака
Секреты зимнего ухода за орхидеями: от замачивания до удобрений
Модные запреты: 6 худших сочетаний с шарфами, которые видели стилисты
Кошки похожи на змей: 8 доказательств удивительного сходства
8 признаков, что у вашего котёнка началась болезнь
Плечи, как у атлета, всего за одну тренировку! Начните с этого
Названы крупнейшие торговые партнёры России по итогам 2024 года
Врач Тихомирова назвала продукты, вызывающие рассеянность
Отличное дополнение к любому мясу! Приготовьте томатный соус с чесноком и кинзой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.