Новая мода на джинсы: как выбрать идеальную пару

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Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но мода на них меняется. В 2025 году в тренде будут широкие подвороты, винтажный клеш, контрастные вставки и аккуратные рваности. Чтобы не попасть в список тех, кто носит устаревшие модели, разберёмся, какие детали делают джинсы модными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Друзья сидят на бордюре на улице

Джинсы с подворотами

Устарело: узкие подвороты на зауженных моделях. Эта деталь уже потеряла актуальность и смотрится скучно.

узкие подвороты на зауженных моделях. Эта деталь уже потеряла актуальность и смотрится скучно. Модно: широкие подвороты на прямых или широких джинсах. Они гармонируют как с массивными ботинками, так и с элегантными лодочками на шпильке.

Джинсы клеш

Устарело: укороченные клеш с высокой прострочкой. Они "режут" силуэт и смотрятся нелепо.

укороченные клеш с высокой прострочкой. Они "режут" силуэт и смотрятся нелепо. Модно: длинные клеш до пола с винтажным эффектом или из плотной ткани. Эти модели выглядят элегантно и современно, подчёркивая женственность.

Контрастные джинсы

Устарело: мелкие контрастные детали на скинни. Они визуально укорачивают ноги и выбиваются из современных образов.

мелкие контрастные детали на скинни. Они визуально укорачивают ноги и выбиваются из современных образов. Модно: модели с заметными контрастными вставками. Джинсы в двух тонах выглядят ярко, но остаются универсальными.

Зауженные джинсы

Устарело: короткие скинни с низкой посадкой. Они плохо сидят и сочетаются только с ограниченным числом вещей.

короткие скинни с низкой посадкой. Они плохо сидят и сочетаются только с ограниченным числом вещей. Модно: mom-джинсы с завышенной талией. Эта модель универсальна, удобна и остаётся на пике популярности.

Рваные джинсы

Устарело: модели с огромными разрезами, где штанины буквально держатся на ниточках. Они выглядят слишком небрежно.

модели с огромными разрезами, где штанины буквально держатся на ниточках. Они выглядят слишком небрежно. Модно: джинсы с закрытыми рваными элементами. Они сохраняют гранжевую эстетику, но при этом подходят даже для прохладной погоды.

В 2025 году модные джинсы — это сочетание элегантности, удобства и трендовых деталей. Откажитесь от устаревших моделей с узкими подворотами, низкой посадкой и грубыми разрезами.

Ставка на широкие подвороты, винтажный клеш, контрастные вставки и закрытые рваности поможет создать стильный образ.Джинсы должны быть не только модными, но и универсальными, чтобы легко сочетаться с вашим гардеробом.

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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