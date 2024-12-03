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Модные запреты: 6 худших сочетаний с шарфами, которые видели стилисты

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Шарф — аксессуар, который может как завершить образ, так и полностью его испортить. Ошибки в выборе длины, текстуры или сочетании с верхней одеждой способны свести на нет все старания выглядеть стильно. Вот 6 главных модных промахов, которых лучше избегать.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Укороченная шуба + длинный шарф

Слишком длинный шарф в сочетании с укороченной шубой создаёт дисбаланс в пропорциях. Гармония достигается, если разница в длине шарфа и верхней одежды не превышает полторы ладони. Выход: укоротить шарф, обернув его вокруг шеи, или выбрать более длинную шубу.

Совет: логомания на всех аксессуарах тоже табу. Один акцент смотрится изысканно, несколько — смешно.

Кожаный тотал-аутфит + шелковый шарфик

Тонкая, благородная ткань шарфа диссонирует с грубой кожей. Особенно если кожаные элементы выглядят жестко и имеют заломы. Лучше сочетать шелковый шарф с мягким мехом или шерстью. Для кожаного аутфита выбирайте узкий кашемировый шарф в тон.

Пальто по фигуре + объемный шарф

Строгое пальто с четким кроем не дружит с массивными шарфами. Такое сочетание перегружает верхнюю часть фигуры, нарушая пропорции. Если вам хочется акцента, выбирайте лаконичный аксессуар средней плотности.

Свитер с широким воротом + широкий шарф

Два объемных элемента создают эффект "душащего" образа. Выглядит это не только тяжело, но и неудобно в носке. Решение: заменить свитер с широким воротом на тонкую водолазку или вовсе отказаться от шарфа.

Шарф и верхняя одежда из разного леопарда

Леопардовый принт — яркий акцент, но перебор с ним может испортить образ. Если и использовать этот узор, то только в одном элементе. Пусть леопардовый шарф станет главным акцентом на фоне однотонного пальто, а для одежды с таким принтом подойдут аксессуары в спокойных оттенках: алый, бежевый или чёрный.

Тонкий кашемировый шарф + шапка объемной вязки

Контраст плотности аксессуаров может сыграть против вас. В данном случае лёгкий шарф утончённого кроя не сочетается с массивной шапкой. Актуальный совет: используйте шарф как головной убор — это практично и стильно. А вот вязанные шапки с помпоном уходят в прошлое и станут антитрендом 2025 года.

Вывод

Даже самые простые ошибки могут испортить образ, но их легко избежать, если помнить о гармонии пропорций, единстве стиля и правильном выборе аксессуаров.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea - "плетёнка; связанное"; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe - "повязка на руке") — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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