Сахар в косметике и еде: как он влияет на вашу красоту

Вы следите за питанием, избегаете сладкого и заботитесь о коже, но она всё равно теряет сияние, а волосы становятся тусклыми? Проблема может скрываться там, где вы не ожидаете — в сахаре. Но не в том, что лежит в сахарнице, а в скрытом, который добавляют даже в самые неожиданные продукты.
Сахар — это не только привычные кристаллы в сладостях. Он бывает:
Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы на свободный сахар приходилось не более 10% дневной нормы калорий. В идеале — всего 5%. Это примерно 25-50 граммов или 5-10 чайных ложек.
Кажется немного, но скрытый сахар есть даже там, где вы его не ожидаете. Например:
Чтобы сохранить красоту, изучайте состав продуктов. Под сахаром могут скрываться десятки названий, включая декстрозу, фруктозу, кукурузный сироп, патоку и мальтозу.
Если вы хотите сохранить кожу сияющей, а волосы здоровыми, включите в рацион десерты и напитки с натуральными заменителями сахара. Вот некоторые из них:
Они не вызывают резкого скачка инсулина и не наносят вред коже.
Скрытый сахар — враг вашей красоты, которого трудно заметить. Чтобы защитить кожу, волосы и ногти, стоит внимательно относиться к выбору продуктов. Сбалансированное питание с минимальным количеством сахара — залог сияющей внешности и отличного самочувствия.
Помните: красота начинается изнутри!
Сахара́ — низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды).
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