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Сахар в косметике и еде: как он влияет на вашу красоту

3:19
Моя семья » Красота и стиль

Вы следите за питанием, избегаете сладкого и заботитесь о коже, но она всё равно теряет сияние, а волосы становятся тусклыми? Проблема может скрываться там, где вы не ожидаете — в сахаре. Но не в том, что лежит в сахарнице, а в скрытом, который добавляют даже в самые неожиданные продукты.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Что такое скрытый сахар

Сахар — это не только привычные кристаллы в сладостях. Он бывает:

  • Натуральным: из фруктов, овощей и молочных продуктов. Такой сахар безопасен и полезен для здоровья, если потреблять его в составе цельных продуктов.
  • Свободным: содержащимся в обработанных продуктах, таких как фруктовые соки.
  • Добавленным: это сахар, искусственно вводимый в продукты для улучшения вкуса.
  • Скрытым: его можно найти там, где его совсем не ждёшь: в соусах, заправках для салатов и даже в продуктах из раздела "здоровое питание".

Как сахар влияет на вашу красоту

  • Избыток сахара — это не только лишние килограммы. Он наносит вред коже, волосам и ногтям.

Проблемы с кожей

  • Сахар запускает процессы гликации — это когда молекулы сахара разрушают коллаген и эластин, делая кожу менее упругой. Результат — преждевременные морщины, тусклый цвет лица и воспаления.

Волосы теряют силу

  • Сахар мешает усвоению белка и витаминов группы В, которые важны для роста волос. Как итог — ломкость и выпадение.

Ломкость ногтей

  • Сахар выводит из организма кальций, что сказывается на состоянии ногтевой пластины.

Сколько сахара можно употреблять

Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы на свободный сахар приходилось не более 10% дневной нормы калорий. В идеале — всего 5%. Это примерно 25-50 граммов или 5-10 чайных ложек.

Кажется немного, но скрытый сахар есть даже там, где вы его не ожидаете. Например:

  • В одном стакане магазинного смузи может быть до 20 граммов сахара.
  • В порции овсянки быстрого приготовления — около 12 граммов.

Как выявить скрытый сахар

Чтобы сохранить красоту, изучайте состав продуктов. Под сахаром могут скрываться десятки названий, включая декстрозу, фруктозу, кукурузный сироп, патоку и мальтозу.

  • Простое правило: чем короче список ингредиентов и чем ближе к началу списка слово "сахар" (или его синонимы), тем больше его в продукте.

Чем заменить сахар

Если вы хотите сохранить кожу сияющей, а волосы здоровыми, включите в рацион десерты и напитки с натуральными заменителями сахара. Вот некоторые из них:

  • Стевия
  • Инулин
  • Сорбит

Они не вызывают резкого скачка инсулина и не наносят вред коже.

Итог

Скрытый сахар — враг вашей красоты, которого трудно заметить. Чтобы защитить кожу, волосы и ногти, стоит внимательно относиться к выбору продуктов. Сбалансированное питание с минимальным количеством сахара — залог сияющей внешности и отличного самочувствия.

Помните: красота начинается изнутри!

Уточнения

Сахара́ — низкомолекулярные углеводы (моно- и олигосахариды).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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