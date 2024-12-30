Эти средства по уходу за кожей вам на самом деле не нужны. Не тратьте деньги впустую

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Скраб для губ

Вместо того, чтобы покупать скраб для губ, приготовьте его дома, смешав сахарную пудру с оливковым маслом, используя очень мягкую детскую зубную щетку. Главное удалить омертвевшую кожу и отшелушить, что можно просто сделать с помощью этих 2 ингредиентов.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Средство для снятия макияжа

Можно не покупать средство для снятия макияжа, а вместо этого использовать натуральные масла. Средства для снятия макияжа содержат химические вещества, которые могут раздражать кожу или вызывать высыпания. Возьмите оливковое/кокосовое/миндальное масло на круглый ватный диск и аккуратно снимите макияж.

Тонер

Задача тонера — убрать следы макияжа и придать коже чистоту, что можно сделать даже без тонера. Используйте что-то натуральное, например, розовую воду, огуречную или мятную воду, которую можно легко приготовить дома. Вы даже можете использовать ледяную воду, чтобы закрыть поры.

Крем для рук или ног

Крем для рук и ног можно заменить с помощью любого густого увлажняющего крема. Также подойдет миндальное масло, оливковое масло.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



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