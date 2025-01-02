Внимание на расческу: возможные причины из-за которых портятся и выпадают волосы

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Если волосы теряют блеск, становятся ломкими или выпадают больше обычного, возможно, дело не в шампуне или сезонной смене климата. Причиной может быть нарушение работы щитовидной железы. Это важный орган, который регулирует работу множества систем организма, включая здоровье волос.

Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Расчёска

Как щитовидка влияет на волосы

Волосяные фолликулы напрямую зависят от гормонов щитовидной железы. Эти гормоны помогают клеткам луковиц получать питательные вещества, витамины и кислород. При их недостатке или избытке нарушается кровоснабжение, ухудшается белковый синтез, и волосы начинают выпадать.

Вот основные заболевания щитовидной железы, которые могут отразиться на состоянии волос.

Гипотиреоз

Это состояние, при котором гормонов щитовидной железы вырабатывается недостаточно. Причины могут быть разные: дефицит йода, аутоиммунные нарушения или хирургическое удаление железы.

Снижение уровня женских гормонов (эстрогенов) и увеличение свободного тестостерона приводит к развитию сосудистого спазма. Волосяные луковицы недополучают питание, что вызывает их дистрофию и ускоряет выпадение волос.

Кроме проблем с волосами, гипотиреоз проявляется замедленным пульсом, усталостью и увеличением веса. Часто эти симптомы ошибочно принимают за последствия стресса.

Гипертиреоз

Избыточная выработка гормонов щитовидной железы, напротив, ускоряет жизненный цикл волос. Они быстрее "стареют", становятся сухими и ломкими. В результате может развиться алопеция — частичное или полное облысение.

Сопутствующие симптомы гипертиреоза: резкая потеря веса, учащенное сердцебиение, повышенная нервозность. Если замечаете такие признаки, обратитесь к врачу.

Аутоиммунный тиреоидит

Это заболевание возникает из-за того, что иммунная система атакует клетки щитовидной железы, принимая их за чужеродные. В результате нарушаются обменные процессы, клетки железы постепенно разрушаются, что приводит к гипотиреозу.

У волос ухудшается питание, деление клеток замедляется, что негативно влияет на их структуру и приводит к выпадению.

Что делать, если волосы страдают из-за щитовидки

Если вы заметили ухудшение состояния волос, в первую очередь обратитесь к врачу. Начать можно с трихолога, но, скорее всего, он направит вас к эндокринологу.

Диагностика включает

УЗИ щитовидной железы.

анализы крови на гормоны.

Лечение включает

Прием препаратов для регулировки уровня гормонов.

Витаминные комплексы с железом, йодом, цинком и селеном.

Поддерживающий уход: массаж кожи головы, маски и косметологические процедуры.

Не откладывайте визит к врачу

Волосы — это индикатор общего состояния организма. Если вы заметили значительные изменения, не экспериментируйте с косметикой, а доверьтесь специалисту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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