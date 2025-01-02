Внимание на расческу: возможные причины из-за которых портятся и выпадают волосы

Если волосы теряют блеск, становятся ломкими или выпадают больше обычного, возможно, дело не в шампуне или сезонной смене климата. Причиной может быть нарушение работы щитовидной железы. Это важный орган, который регулирует работу множества систем организма, включая здоровье волос.
Волосяные фолликулы напрямую зависят от гормонов щитовидной железы. Эти гормоны помогают клеткам луковиц получать питательные вещества, витамины и кислород. При их недостатке или избытке нарушается кровоснабжение, ухудшается белковый синтез, и волосы начинают выпадать.
Вот основные заболевания щитовидной железы, которые могут отразиться на состоянии волос.
Это состояние, при котором гормонов щитовидной железы вырабатывается недостаточно. Причины могут быть разные: дефицит йода, аутоиммунные нарушения или хирургическое удаление железы.
Снижение уровня женских гормонов (эстрогенов) и увеличение свободного тестостерона приводит к развитию сосудистого спазма. Волосяные луковицы недополучают питание, что вызывает их дистрофию и ускоряет выпадение волос.
Кроме проблем с волосами, гипотиреоз проявляется замедленным пульсом, усталостью и увеличением веса. Часто эти симптомы ошибочно принимают за последствия стресса.
Избыточная выработка гормонов щитовидной железы, напротив, ускоряет жизненный цикл волос. Они быстрее "стареют", становятся сухими и ломкими. В результате может развиться алопеция — частичное или полное облысение.
Сопутствующие симптомы гипертиреоза: резкая потеря веса, учащенное сердцебиение, повышенная нервозность. Если замечаете такие признаки, обратитесь к врачу.
Это заболевание возникает из-за того, что иммунная система атакует клетки щитовидной железы, принимая их за чужеродные. В результате нарушаются обменные процессы, клетки железы постепенно разрушаются, что приводит к гипотиреозу.
У волос ухудшается питание, деление клеток замедляется, что негативно влияет на их структуру и приводит к выпадению.
Если вы заметили ухудшение состояния волос, в первую очередь обратитесь к врачу. Начать можно с трихолога, но, скорее всего, он направит вас к эндокринологу.
Волосы — это индикатор общего состояния организма. Если вы заметили значительные изменения, не экспериментируйте с косметикой, а доверьтесь специалисту.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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