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Натуральные энергетики: продукты, которые заменят кофе

2:29
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"Поднять подняли, а разбудить забыли" — знакомое ощущение? Если кофе перестал бодрить или вы просто ищете альтернативу, природа готова предложить немало вариантов. Бодрящие продукты и напитки не только помогут проснуться, но и поддержат организм благодаря натуральным компонентам.

часы, будильник, кофе
Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
часы, будильник, кофе

Вода

Недостаток воды часто вызывает чувство усталости. Начинать утро со стакана воды комнатной температуры — отличный способ "запустить" организм. Для усиления эффекта добавьте немного лимонного сока или меда (если нет противопоказаний). Это поможет активизировать метаболизм и улучшить самочувствие.

Матча

Японский чай матча станет идеальной заменой утреннему кофе. Он богат L-теанином, который бодрит, но не вызывает нервозности. Матча помогает сосредоточиться и улучшает настроение. Его готовят, взбивая порошок с водой или молоком, включая растительное.

Золотое молоко

Этот согревающий напиток с куркумой, имбирем, корицей и кардамоном помогает улучшить обмен веществ и бороться с воспалениями. Его можно готовить как на коровьем, так и на растительном молоке. Куркума-латте, несмотря на свою необычность, отлично бодрит и даже помогает похудеть.

Горький шоколад и ягоды

Горький шоколад содержит теобромин, который мягко стимулирует нервную систему, а также кофеин. Ягоды же богаты антиоксидантами и витаминами, которые обеспечивают мгновенный прилив энергии. Это вкусное сочетание поможет взбодриться без лишних калорий.

Мугитя

Этот японский напиток готовят из обжаренного ячменя или пшеницы. Мягкий вкус мугитя сочетается с полезными свойствами: он улучшает кровообращение, снимает отеки и стимулирует мозговую деятельность. Его можно пить как горячим, так и холодным.

Имбирные цукаты

Острая сладость имбиря с гингеролом в составе разгоняет метаболизм и согревает. Пара кусочков цукатов — отличный способ взбодриться и настроиться на активный день.

Почему стоит попробовать

Все эти напитки и продукты — натуральные энергетики, которые не только помогают проснуться, но и поддерживают здоровье. Экспериментируйте, выбирая то, что подходит именно вам.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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