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5 секретов для увлажненных губ в любой сезон — как избежать трещин

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Сухие и трескающиеся губы — знакомая проблема для многих, особенно в холодное время года. Но что на самом деле стоит за этим? Почему губы становятся сухими, и что можно с этим сделать?

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Причины сухости губ:

Погодные условия

Сильный ветер, мороз или жаркое солнце — все это нарушает барьерные функции кожи губ. Роговой слой начинает трескаться, и губы теряют влагу, становятся менее эластичными. В солнечные дни кожа губ особенно уязвима, так как не имеет естественной защиты от ультрафиолетовых лучей. Это приводит к сухости и старению.

Сухой воздух

Зимой, когда работает отопление, воздух в помещениях становится очень сухим. Это способствует быстрому испарению влаги с поверхности кожи губ, что также приводит к сухости.

Привычка облизывать губы

Частое облизывание губ — это не просто привычка, а реальная угроза. Оно нарушает защитный слой кожи, а в результате появляются микротрещины, через которые губы теряют влагу.

Курение

Табачный дым и механическое воздействие фильтра сигареты также могут привести к сухости губ. Курение уменьшает слюноотделение, а это повышает вероятность трещин и повреждений на губах.

Использование матовых помад

Любители стойких и матовых помад сталкиваются с проблемой сухости губ. Такие средства, как правило, не увлажняют кожу, а наоборот, могут способствовать её обезвоживанию. Поэтому важно выбирать помады с ухаживающими компонентами.

Неправильное питание и жажда

Жесткие диеты или нехватка жидкости в организме могут негативно сказаться на состоянии губ. Отсутствие питательных веществ приводит к ухудшению состояния кожи.

Заболевания

Сухость губ может быть симптомом различных заболеваний, не обязательно кожных. В этом случае важно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить внутренние проблемы.

Как бороться с сухостью губ:

  • Не облизывайте губы. Это особенно важно на улице, где холодный ветер может усугубить проблему.
  • Защищайте губы от экстремальных температур. Постарайтесь избегать слишком горячей или холодной пищи и напитков.
  • Удаляйте макияж с губ. Это поможет избежать накопления вредных веществ и сохранить здоровье кожи.
  • Используйте скраб. Один-два раза в неделю мягкий скраб поможет удалять омертвевшие клетки, улучшая состояние губ.
  • Бальзамы и масла. Наносите их перед выходом на улицу, чтобы защитить губы от холода и ветра. Летом не забывайте о средствах с SPF-защитой.

Сухость губ — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что коже не хватает заботы. Следуя простым рекомендациям, можно сохранить губы мягкими и увлажненными в любое время года.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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