5 секретов для увлажненных губ в любой сезон — как избежать трещин

Сухие и трескающиеся губы — знакомая проблема для многих, особенно в холодное время года. Но что на самом деле стоит за этим? Почему губы становятся сухими, и что можно с этим сделать?
Сильный ветер, мороз или жаркое солнце — все это нарушает барьерные функции кожи губ. Роговой слой начинает трескаться, и губы теряют влагу, становятся менее эластичными. В солнечные дни кожа губ особенно уязвима, так как не имеет естественной защиты от ультрафиолетовых лучей. Это приводит к сухости и старению.
Зимой, когда работает отопление, воздух в помещениях становится очень сухим. Это способствует быстрому испарению влаги с поверхности кожи губ, что также приводит к сухости.
Частое облизывание губ — это не просто привычка, а реальная угроза. Оно нарушает защитный слой кожи, а в результате появляются микротрещины, через которые губы теряют влагу.
Табачный дым и механическое воздействие фильтра сигареты также могут привести к сухости губ. Курение уменьшает слюноотделение, а это повышает вероятность трещин и повреждений на губах.
Любители стойких и матовых помад сталкиваются с проблемой сухости губ. Такие средства, как правило, не увлажняют кожу, а наоборот, могут способствовать её обезвоживанию. Поэтому важно выбирать помады с ухаживающими компонентами.
Жесткие диеты или нехватка жидкости в организме могут негативно сказаться на состоянии губ. Отсутствие питательных веществ приводит к ухудшению состояния кожи.
Сухость губ может быть симптомом различных заболеваний, не обязательно кожных. В этом случае важно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить внутренние проблемы.
Сухость губ — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что коже не хватает заботы. Следуя простым рекомендациям, можно сохранить губы мягкими и увлажненными в любое время года.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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