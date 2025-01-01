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Что носить весной: тренды, которые будут на пике популярности

3:17
Моя семья » Красота и стиль

Весна и лето 2025 года обещают порадовать яркими цветами, необычными фасонами и смелыми комбинациями, которые подчеркивают индивидуальность и стиль. Сезон вдохновляет экспериментировать и сочетать классику с авангардом, чтобы создавать уникальные образы.

Бордовые сапоги
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовые сапоги

Основные тенденции

Юбки поверх брюк

Возвращение многослойных образов позволяет взглянуть на стиль с новой стороны. Этот тренд предлагает сочетать юбки и брюки в разных вариациях: от контрастных комбинаций, где одно подчеркивает другое, до ансамблей из одинаковых тканей и цветов, создающих эффект цельного комплекта.

Эстетика 70-х

Мода вдохновлена свободолюбивым духом 70-х годов. Струящиеся платья, приглушенные тона, психоделические узоры и ностальгические принты находят новое воплощение в современных интерпретациях, которые позволяют сочетать ретро-стиль с актуальными деталями.

Маскулинные силуэты

Широкие брюки, объемные пиджаки с акцентированными плечами и строгие костюмы доминируют на подиумах. Этот стиль подчеркивает силу и уверенность, а его универсальность позволяет использовать такие элементы как в деловом, так и в повседневном гардеробе.

Платья с аутдор-куртками

Комбинация воздушных платьев с технологичными куртками выглядит свежо и оригинально. Такое сочетание прекрасно подчеркивает индивидуальность и адаптируется под любые погодные условия.

Желтый маслянистый оттенок

Нежный желтый цвет стал одним из фаворитов сезона. Он добавляет образам теплоту и утонченность, гармонично сочетаясь как с легкими текстурами, так и с насыщенными акцентами.

Длина миди

Платья и юбки длиной ниже колена занимают центральное место в коллекциях. Модели варьируются от лёгких и воздушных тканей до асимметричных силуэтов и строгих юбок-карандашей.

Готический стиль

Темные оттенки, драматические формы, кружева и металлические акценты подчеркивают популярность мрачной эстетики. Готический стиль прекрасно адаптируется как для вечерних мероприятий, так и для повседневной носки.

Клетка и полоска

Эти классические принты остаются на пике популярности. Клетчатые и полосатые элементы появляются в обновлённом виде, добавляя элегантности и динамики в образы.

Черные капроновые колготки

Классические черные колготки вновь стали универсальным аксессуаром, который дополняет и завершает самые разные стили. Они идеально подходят для вечерних платьев, легких юбок и минималистичных комплектов.

Тренды сезона: что выбрать

Сезон Весна/Лето 2025 предоставляет огромное количество вариантов для экспериментов. Независимо от того, предпочитаете ли вы драматичность готического стиля, нежность пастельных оттенков или минимализм классических принтов, этот сезон предлагает решения для каждого.

Создавайте свои уникальные образы, вдохновляясь главными тенденциями года!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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