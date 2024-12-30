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Ночной крем для кожи: как выбрать и не ошибиться? Все, что нужно знать

4:16
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Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашей кожей ночью? Пока вы отдыхаете, она активно работает: восстанавливается, обновляется и подготавливается к новому дню. Но чтобы этот процесс был максимально эффективным, нужно правильно выбрать уход, особенно в вечерние часы.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Ночью кожа проходит самые важные процессы восстановления. Именно с 11 до 12 часов ночи активируются механизмы обновления клеток. В это время она нуждается не только в увлажнении, но и в питании. Ведь в темное время суток температура кожи повышается, а выделение кожного сала снижается, что делает её более восприимчивой к косметическим средствам.

Ночной уход: в чем его особенности

Самое время для применения плотных текстур, если ваша кожа склонна к сухости или требует интенсивного питания. Это не значит, что нужно использовать слишком тяжелые кремы, но важно, чтобы средство обеспечивало коже нужный состав для восстановления. Особенно это актуально после 30 лет, когда без должного ухода процессы регенерации замедляются.

Не стоит разделять кремы на дневной и ночной, лучше ориентироваться на то, что ваш уход должен быть направлен на увлажнение или питание. Ночью кожа особенно нуждается в питательных веществах, так как в это время она восстанавливается и активно обновляется.

Как выбрать ночной крем по типу кожи

Подбирать ночной крем нужно с учетом типа кожи. Даже жирной коже важно питание, но при этом нужно избегать кремов с комедогенными маслами, которые могут забивать поры. Ключевое внимание стоит уделить активным компонентам — они помогут решить конкретные проблемы, такие как повышение тургора, упругости или борьба с мимическими морщинами.

Если вы хотите, чтобы кожа выглядела здоровой и свежей, выбирайте кремы с маслами, которые обеспечат питание и увлажнение на протяжении ночи. Не всегда ночной крем должен быть плотной текстуры — главное в его составе.

Не переборщите с кремами

Не пытайтесь наносить несколько кремов за ночь, исходя из принципа "чем больше — тем лучше". Это не работает. Важно выбрать правильный уход, который решит вашу проблему. Использование нескольких средств может не дать желаемого эффекта и, что хуже, вызвать аллергию, если не учесть реакцию кожи на определенные компоненты.

Качественный уход всегда подразумевает регулярность и системность. Если вы меняете средства каждый день или наносите их сразу несколько, вы не сможете точно понять, что работает, а что нет.

Как правильно наносить ночной крем

Не забывайте, что важен не только состав крема, но и техника его нанесения. Многие из нас наносят средства хаотично, что снижает их эффективность. Вот несколько простых правил, чтобы ваш уход стал действительно действенным:

  1. Небольшое количество средства. Выдавите немного крема или сыворотки — хватит буквально горошины или нескольких капель (в зависимости от текстуры).
  2. Разогрейте средство. Растирайте крем подушечками пальцев — это придаст ему температуру тела, активируя полезные ингредиенты.
  3. Наносите по массажным линиям. Крем следует наносить на лицо и шею, двигаясь по массажным линиям. Не забывайте и о шее, ведь её кожа также требует внимания. Если у вас есть специальные средства для шеи и зоны декольте, нанесите их первыми, а затем используйте крем для лица.
  4. Не переусердствуйте с количеством. Если нанесете слишком много крема, его излишки не впитаются и останутся на коже, а если нанесете слишком мало, то крем не обеспечит должного увлажнения.

Подходите к уходу индивидуально

Как бы вы ни старались, не существует универсального средства для всех. Нужно ориентироваться на ваш тип кожи и её потребности в каждый конкретный момент времени. Правильный уход — это всегда баланс и внимание к деталям.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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